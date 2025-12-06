منتدى رواد الأعمال الإماراتي - الصيني يستعرض مستقبل الابتكار

انطلقت، أمس، في مدينة شنغهاي الصينية فعاليات منتدى رواد الأعمال الإماراتي - الصيني، بمشاركة أكثر من 60 شركة ناشئة صينية تعمل في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب مجموعة متميزة من القادة والخبراء من كلا البلدين. ويعقد المنتدى مناقشات رفيعة المستوى حول مستقبل الابتكار والصناعة، والفرص المشتركة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والاستدامة والتصنيع المتقدم، بما يعكس الزخم المتزايد للتعاون التكنولوجي بين الإمارات والصين.

ويقود الحدث كل من جمعية رواد الأعمال الإماراتيين وشركة «فيرتكس» القابضة وبدعم من القنصلية العامة للإمارات في شنغهاي، الصين، بالإضافة إلى عدد من هيئات ريادة الأعمال والشركات الناشئة الصينية.

وارتفعت التجارة الثنائية بين الإمارات والصين من 80 مليار دولار في 2023 إلى 101.8 مليار دولار في 2024، بدعم من الاستثمارات القوية، وإمكانية الدخول من دون تأشيرة، وروابط مبادرة الحزام والطريق. ومن المتوقع أن تتجاوز 200 مليار دولار بحلول 2030، مدفوعة بالقطاعات غير النفطية مثل التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي والروبوتات والشركات الناشئة والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الطلب الصيني المتزايد على الطاقة والبتروكيماويات الإماراتية.

وتم خلال المنتدى توقيع عدد من الاتفاقيات من قبل شركة «فيرتكس» القابضة متعددة الأعمال ومقرها أبوظبي، وجمعية رواد الأعمال الإماراتيين، وصندوق مستقبل الصين للتكنولوجيا، ومؤسسة الابتكار والتكامل التابعة لجمعية رواد الأعمال في التكنولوجيا الصينية. ولن تعمل هذه الاتفاقيات على تعزيز العلاقات الثنائية القوية بين البلدين فحسب، بل ستساعد أيضاً على تعزيز تمويل ريادة الأعمال عبر الحدود والتعاون الذي من شأنه تعزيز الاستثمارات المتبادلة. شهد التوقيع مهند سليمان النقبي، القنصل العام لدولة الإمارات في شنغهاي، إلى جانب عامر الأحبابي، رئيس لجنة التمكين والتطوير في جمعية رواد الأعمال الإماراتيين ورئيس مجلس إدارة «فيرتكس» القابضة، وخليفة الظاهري، نائب رئيس مجلس إدارة «فيرتكس» القابضة، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين الصينيين المعنيين بالابتكار وريادة الأعمال.

يأتي هذا التوقيع نتيجة لمبادرة شاملة قادتها «فيرتكس» القابضة بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية والتكنولوجية بين الإمارات والصين، وإنشاء منصة متقدمة للتعاون المستدام في مجالات الابتكار وريادة الأعمال.

وتمتلك الصين أكثر من 116,383 شركة ناشئة، ما يجعلها سابع أكبر مركز للشركات الناشئة عالمياً. وقد جمع 32700 منها تمويلاً إجمالياً بقيمة 1.02 تريليون دولار في رأس المال المخاطر وحقوق الملكية الخاصة. كما تعد البلاد موطناً لـ146 شركة يونيكورن. وشارك ما مجموعه 11277 مستثمراً في 30526 جولة تمويل، حيث حصلت 5813 شركة ناشئة على تمويل في مراحل مبكرة، في حين جمعت 1670 شركة تمويلاً في مراحل متقدمة.

وخلال السنوات الخمس الماضية، تم تأسيس 10460 شركة جديدة، جمعت أكثر من 17.5 مليار دولار في التمويل. وشهدت الشركات الناشئة في الصين 1744 عملية استحواذ و4717 طرحاً عاماً أولياً، في حين أغلقت 25413 شركة ناشئة عملياتها. بالإضافة إلى ذلك، تأسست 1944 شركة من قبل سيدات. وتم الإعلان عن 2537 صفقة تمويل رأس مال مخاطر في الصين خلال 2024، في حين بلغ إجمالي قيمة التمويل المعلن لهذه الصفقات 35.2 مليار دولار.

وتحتضن الإمارات 52719 شركة ناشئة حتى نهاية 2025، وقد جمعت نحو 2815 شركة ناشئة منها ما يقارب 97 مليار دولار في رأس المال المخاطر وحقوق الملكية الخاصة. وتحتضن الدولة عدداً ملحوظاً من شركات اليونيكورن، حيث يراوح عددها بين 11 و14 شركة حتى نهاية 2025، كما يشهد النظام البيئي نمواً كبيراً، بمعدل نمو سنوي يبلغ 32% على مستوى الإمارات و33.4% في دبي تحديداً خلال 2025. وتهدف الحكومة إلى زيادة عدد الشركات إلى أكثر من مليوني شركة بحلول 2031.

وشهد تمويل الشركات الناشئة في الإمارات خلال 2025 نمواً قوياً، حيث بلغ تمويل التكنولوجيا 2 مليار دولار بحلول الربع الثالث، مدفوعاً بتطبيقات المؤسسات والتكنولوجيا المالية وتقنيات العقار، بدعم من ثقة المستثمرين ودعم الحكومة والصفقات الضخمة.

وقال عامر الأحبابي: ستفتح الاتفاقيات عصراً جديداً في منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة الإماراتية - الصينية وتعزز التمويل والاستثمار عبر الحدود. وأضاف: تتماشى هذه المبادرات واتفاقيات التعاون مع توجهات «فيرتكس» القابضة نحو بناء منظومة تعاونية وشراكات استراتيجية تدعم وتستثمر في قطاعات التكنولوجيا الناشئة، ومنها الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الذكية، والرقائق الدقيقة، والبحث والتطوير.

من جهته، قال خليفة الظاهري: ننظر بتفاؤل كبير نحو فرص التعاون المستقبلية، ونؤمن يقيناً بأن مثل هذه المبادرات تمثل ركناً أساسياً لتعزيز الشراكات الاقتصادية وتبادل الخبرات ودعم تقدم الابتكار وريادة الأعمال بين دولة الإمارات والصين.