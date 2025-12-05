آمنة الشامسي أول إماراتية تنضم إلى المجموعة الاستشارية الدولية

أعلنت وزارة المالية عن اختيار آمنة حسن الشامسي، مدير إدارة السياسات المالية والمعايير المحاسبية الحكومية في الوزارة، عضواً في المجموعة الاستشارية الدولية (CAG) التابعة لمجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام (IPSASB)، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد حتى 9 سنوات.

ويعد الاختيار إنجازاً وطنياً جديداً، حيث تمثل آمنة الشامسي أول إماراتية تنضم إلى عضوية هذه المجموعة الدولية، في خطوة تعكس المكانة الريادية لدولة الإمارات في تطوير المعايير المالية والمحاسبية الحكومية على المستوى العالمي.

ويأتي الاختيار ليجسد أول تمثيل رسمي لدولة الإمارات في هذه المجموعة الدولية، التي تُعنى بدعم تطوير معايير المحاسبة الدولية وتعزيز الحوكمة المالية والشفافية على مستوى القطاع العام، ما يعكس الثقة الدولية بالكفاءات الوطنية الإماراتية ودورها المتقدم في تطوير السياسات المالية والممارسات المحاسبية الحكومية.

إضافة نوعية

وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن هذا الإنجاز يعد إضافة نوعية لمسيرة الدولة في تعزيز حضورها في المنظمات المالية الدولية، وترسيخ مكانتها دولة رائدة في تبني أفضل المعايير الدولية في الإدارة المالية العامة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، وأهداف الاستدامة المالية والشفافية الحكومية التي تتبناها القيادة الرشيدة، وأشار إلى أن عضوية آمنة الشامسي في هذه المجموعة تأتي تأكيداً لمكانة المرأة الإماراتية في مواقع القيادة المالية على الصعيد الدولي، وتجسيداً لنهج دولة الإمارات في تمكين الكفاءات الوطنية للمشاركة في صياغة وتطوير المعايير المحاسبية والأطر المالية العالمية.

وتعد المجموعة الاستشارية الدولية (CAG) إحدى أهم الأذرع الاستشارية لمجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام (IPSASB)، حيث تضم في عضويتها نخبة من الخبراء وممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية من أنحاء العالم، وتعمل بوصفها محفلاً استشارياً يدعم المجلس، وتسهم في تقديم المشورة بشأن الاستراتيجيات، وبرامج العمل، والقضايا الفنية المتعلقة بتطوير معايير المحاسبة الحكومية الدولية (IPSAS).