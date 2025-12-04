2000 مشارك من 50 دولة في أكبر تجمع عالمي لرواد الأتمتة الصناعية تستضيفه دبي مايو المقبل

أعلنت شركة «إيمرسون»، العالمية في مجال تقنيات الأتمتة الصناعية والبرمجيات، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في مؤتمر Emerson Exchange 2026، المقرر عقده بين 19 و21 مايو في مركز دبي التجاري العالمي. ويأتي انعقاد المؤتمر الأبرز لمستخدمي تقنيات «إيمرسون» للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، ليجمع نخبة من المختصين في مجتمع الأتمتة الصناعية من مختلف أنحاء العالم، لاستشراف الجيل التالي من الابتكارات في القطاع.

وقال ليام هيرلي رئيس شركة «إيمرسون» في الشرق الأوسط وأفريقيا: «يحمل مؤتمر هذا العام شعار «تخيل الابتكار التالي»، ليحث المشاركين على التفكير في المراحل التي تتجاوز موجة التحول الرقمي الحالية، واستكشاف الابتكارات التي ستعيد تشكيل عمليات قطاعاتهم مستقبلاً. ويتطلع عملاؤنا اليوم إلى اتخاذ قرارات أسرع وأكثر ذكاء، والتحرك بخطى واثقة نحو التشغيل الذاتي الكامل، وتحقيق مستويات جديدة من الأداء والقيمة. ويوفر المؤتمر منصة تلهمهم وتمكنهم من بلوغ هذه الطموحات».

ويستقطب المؤتمر ما يزيد على 2000 مشارك من أكثر من 50 دولة، ليكون ملتقى حيوياً للخبراء ورواد القطاع، وفرصة لتبادل المعرفة حول أثر تقنيات الأتمتة الحديثة في رفع كفاءة العمليات، وتعزيز موثوقيتها، وتطوير مستويات الاستدامة.

ويضم البرنامج أكثر من 300 جلسة متخصصة، تحت إشراف خبراء دوليين، تغطي مسارات متنوعة، تشمل الأتمتة الذكية، والتميز في السلامة، وتحسين الإنتاج، ورفع أداء الأصول وموثوقيتها، والتحول في الطاقة والاستدامة، ومشروعات التحديث. وسيحتضن المؤتمر معرضاً تقنياً تفاعلياً، يمتد على مساحة 5000 متر مربع، يقدم رؤية عملية للابتكارات الأحدث لدى «إيمرسون» وشركائها، ليقدم نظرة معمقة عن مستقبل الأتمتة.

كما يعرض المؤتمر مجموعة من دراسات الحالات الواقعية التي توضح كيفية اعتماد التقنيات المتقدمة لحل التحديات التشغيلية، وتعزيز العائد على الاستثمار، بالإضافة إلى تنظيم حوارات تنفيذية رفيعة المستوى، تبحث القضايا المؤثرة في مسار القطاع، مثل التحول الرقمي والاستدامة وتطوير الكفاءات.

وكما يتضمن المؤتمر دورات تدريبية تطبيقية، تتسع لأكثر من 600 مشارك، لتوفر فرصة لتعزيز المهارات، فيما تركز المنتديات المتخصصة للقطاعات الرئيسة، ومنها النفط والغاز والتكرير والطاقة والصناعات الكيميائية وعلوم الحياة والمعادن والتعدين، على أولويات المرحلة المقبلة، مثل التحول العالمي في الطاقة، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي.

وأضاف هيرلي قائلاً: «تواصل الشركات في الشرق الأوسط اعتماد تقنيات الأتمتة المتقدمة لتحسين الأداء، وتعزيز السلامة، ورفع الموثوقية، وتحقيق أهداف الاستدامة. ويأتي انعقاد المؤتمر في دبي، ليعزز هذا التوجه، وليمثل منصة تسهم في مشاركة المعارف، وبناء منظومة أكثر ترابطاً وابتكاراً».