«مِراس» تضيف 210 وحدات سكنية ومدرسة بمشروع «ند الشبا جاردنز»

أعلنت شركة «مِراس»، التابعة لــ «دبي القابضة للعقارات»، عن إطلاق المرحلة الحادية عشرة من مشروع «ند الشبا جاردنز»، لتمثل المجموعة الأخيرة من هذا المجمع السكني المميز، والتي تضم 210 فيلات ومنازل تاون هاوس جديدة بالإضافة إلى مدرسة حديثة، بما يعزز ويثري أحد أبرز الوجهات السكنية في دبي.

تشكل هذه المرحلة محطة جديدة في مسيرة تطور «ند الشبا جاردنز» - المشروع الرئيسي الذي يمتاز بتصميمه العصري، ومساحاته الخضراء المفتوحة، وتكريسه لأسلوب حياة مجتمعي بالدرجة الأولى. تم تصميم هذه المرحلة لتلبية احتياجات العائلات العصرية، حيث تضم منازل تاون هاوس أنيقة بثلاث غرف نوم، وفلل بأربع وخمس غرف نوم، مصممة جميعاً وفقاً لأسلوب مِراس المعماري المميز الذي يجمع بين البساطة الراقية والتناغم الطبيعي مع البيئة المحيطة.

وبهذه المناسبة، قال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لشركة «دبي القابضة للعقارات»: «يجسد مشروع «ند الشبا جاردنز» رؤية «مِراس» في تطوير أحياء سكنية استثنائية ترتقي بجودة الحياة وتدعم النمو الحضري للإمارة. وفي كل مرحلة جديدة من المشروع، نواصل تطوير مخططنا الرئيسي الأشمل لبناء مجمعات مستدامة تجمع الناس معاً ضمن بيئة متكاملة تعكس التزام «دبي القابضة للعقارات» برسم ملامح مستقبل المدينة».

تتميز كل وحدة سكنية بمساحات داخلية رحبة، وساحات خارجية خاصة بها، وواجهات زجاجية ممتدة من الأرض حتى السقف لتمنح السكان إطلالات خلابة على المناظر الطبيعية المحيطة. كما تحظى بعض الفلل بإطلالات بانورامية واسعة على حدائق منسقة ذات مناظر طبيعية ومساحات مفتوحة نابضة بالحياة، يمكن الوصول منها بشكل مباشر إلى جميع مرافق المجمع.

تتضمن المرحلة الجديدة أيضاً مدرسة تقع في الركن الشمالي الغربي من المشروع، وتلبي احتياجات العدد المتزايد من العائلات التي اختارت «ند الشبا جاردنز» سكناً لها. وتم التخطيط لمداخل هذه المدرسة بعناية تامة لضمان انسيابية حركة المرور عبرها والحفاظ على الأجواء الهادئة للمنطقة.

ويمكن لقاطني المشروع الاستمتاع بشبكة من الممرات المظللة للمشاة، والمسارات المخصصة للدراجات الهوائية، والمساحات المخصصة لممارسة اليوغا، والعديد من الملاعب الرياضية، بالإضافة إلى «ند الشبا جاردنز مول» الذي يقدم تجارب مميزة للتسوق والترفيه وتناول الطعام، ما يجعل الحياة اليومية أكثر راحة وترابطاً.

تأتي المرحلة الحادية عشرة من المشروع استكمالاً لمساعي «مِراس» في إنشاء مجمعات مترابطة تتمحور حول التصميم، وتواكب روح دبي المستقبلية، وتوفر قيمة مستدامة للمقيمين والمستثمرين على حد سواء.