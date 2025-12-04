مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع تتعاون مع «جوجل» لتمكين الشركات الإماراتية بمبادرة للتسويق الرقمي

كشفت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن تعاونها مع «Google»، الشركة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، بهدف إطلاق مبادرة رائدة تعنى بتعزيز القدرة التنافسية الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للإماراتيين.

جاء ذلك بحضور عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، وأحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأنطوني نقاش، المدير العام التنفيذي لدى «Google» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومارتن روسكي، المدير التنفيذي للشؤون الحكومية والسياسات العامة لدى «Google» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويسعى البرنامج الخاص بالمبادرة في مرحلته التجريبية إلى دعم وتمكين 10 شركات إماراتية واعدة، من خلال تزويدها بأدوات متطورة للتسويق الرقمي، وتقديم الدعم الإعلاني لها، إلى جانب الإرشاد المهني من قبل خبراء مختصين. وقد جرى تصميم المرحلة الأولى لإثبات مفهوم المبادرة ودراسة جدواها من خلال قدرتها على معالجة التحديات الرئيسة التي تعيق نمو الشركات الصغيرة، مثل ضعف الميزانيات أو تطوير الخبرة في التسويق الرقمي، وقلة فرص الوصول إلى المنصات الإعلانية الكبرى. وبذلك، تساعد هذه المرحلة المشاركين على دخول الأسواق العالمية والمنافسة فيها بموارد مالية أقل. وقد جرى اختيار هذه الشركات بعناية وفق معايير محددة، وضعت لاختبار نموذج البرنامج ثم تحسينه، على أن يجري لاحقاً تعميم الاستراتيجيات الناجحة المستخلصة والموارد وتحويلها إلى برنامج موسع على مستوى القطاع يخدم شريحة أوسع من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتعكس هذه المبادرة التزام مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تسعى إلى ترسيخ مكانة دبي بوصفها مركز الأعمال العالمي الأسرع نمواً والأكثر جاذبية للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال المحليين.

ويتفرد التعاون بنموذج تمويلي ثلاثي الأطراف، تقسم فيه الاستثمارات المخصصة لكل شريك بالتساوي بين مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وشركة Google، والمؤسسة المشاركة ذاتها. ويعزز هذا النموذج الالتزام بمبادئ الملكية والمساءلة، ما يجعل المبادرة ركيزة لبناء القدرات ودعم الاقتصاد على المدى الطويل. وسوف تحصل الشركات على مزايا عدة ضمن المبادرة، تشمل التوجيه الاستراتيجي المتخصص، والدعم الإبداعي، إلى جانب تمكينها من الوصول إلى منصات إعلانات Google، الأمر الذي يتيح لها إطلاق حملات مؤثرة واسعة النطاق، والإسهام في تعزيز أدائها الرقمي على نحو فعال.

ومن جهة أخرى، يستفيد البرنامج من الخبرة الواسعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في مجال التسويق، ومن شبكة شركائها الواسعة في القطاعين العام والخاص، ما يتيح للمشاركين تلقي إرشاد عملي متميز في مجالات الاستراتيجية الرقمية والمحتوى وتحسين أداء الحملات التسويقية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «تسير دبي بخطى ثابتة نحو التحول الرقمي في إطار توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة، ويأتي الاهتمام بالشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن مسيرة هذا التحول لما تشكله من ركيزة أساسية في اقتصاد الإمارة ومستقبلها الواعد. ويجسد هذا التعاون مع شركة Google نموذجاً حياً يعكس قدرة الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية أمام رواد الأعمال الإماراتيين».

وأضاف قائلاً: «إن الاستثمار في بناء قدرات رقمية حقيقية يضمن للشركات الإماراتية آفاق النمو والتوسع بثقة، ويمنحها القدرة للمنافسة على الصعيد العالمي، مع تمكينها من أداء دور بارز ومؤثر في تحقيق المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33. كما تعزز هذه المبادرة التزامنا الراسخ بجعل دبي المركز العالمي الأكثر جاذبية لريادة الأعمال والابتكار».

ومن جهته، أشاد مارتن روسكي، المدير التنفيذي للشؤون الحكومية والسياسات العامة لدى «Google» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «التكنولوجيا هي أفضل وسيلة لتحقيق المساواة، حيث تمنح للشركات التقليدية العائلية الفرصة للوصول إلى شريحة العملاء العالميين نفسها التي تتعامل مع الشركات التقنية الناشئة ذات القيمة السوقية العالية (يونيكورن). من خلال تعاوننا مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، نضع أدوات Google الأكثر تطوراً في قطاع الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى برامج للإرشاد، وأرصدة إعلانية لدعم الحملات، مباشرة في أيدي رواد الأعمال الإماراتيين ما يمنحهم الدقة المطلوبة لاستثمار ميزانياتهم بأفضل السبل والمشاركة في المنافسة العالمية».

تنطلق المرحلة التجريبية للمبادرة في وقت لاحق من هذا العام، ليجري تحليل أدائها بعد ذلك، ما يقدم قاعدة أساسية لرسم مسار المبادرات الرقمية المستقبلية المعنية بدعم منظومة ريادة الأعمال في دبي.