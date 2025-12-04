«إمستيل» تساهم في بناء «متحف زايد الوطني» من خلال توفير الحديد ومواد البناء

أعلنت مجموعة إمستيل، إحدى أكبر الشركات المدرجة لإنتاج الحديد ومواد البناء في المنطقة عن مساهمتها الرئيسية في تطوير متحف زايد الوطني بالمنطقة الثقافية في جزيرة السعديات الذي قام بافتتاحه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بحضور أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وذلك تزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ54. ويعد هذا المتحف من الصروح الثقافية الرائدة التي تخلد إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتحتفي بوحدة الإمارات وتراثها العريق ورحلة تطورها.

وقامت إمستيل خلال مرحلة البناء بتوفير الحديد ومواد البناء الأساسية للمشروع، بما في ذلك ما يصل إلى 24.000 طن من حديد التسليح، إلى جانب إمدادات مباشرة من المنتجات الخرسانية تصل إلى 25.000 وحدة، بالإضافة إلى نحو 100.000 طن من الأسمنت غير المعبأ تم توريدها على مدى ثلاث سنوات لدعم أعمال تشييد المتحف.

وبهذه المناسبة، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل: «يمثل افتتاح متحف زايد الوطني في الذكرى الرابعة والخمسين لعيد الاتحاد محطة مهمة في تاريخ دولة الإمارات، فهو يجسد رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويبرز مسيرة التقدم الاستثنائية لدولة الإمارات. وبصفتنا رواد الصناعة الوطنية، نفخر في إمستيل بأن منتجاتنا من الصلب ومواد البناء ساهمت في معلم يحمل هذه الأهمية الثقافية والتاريخية. ويعكس هذا المشروع دورنا في دعم التنمية طويلة الأمد لدولة الإمارات والتزامنا بتعزيز قطاع صناعي يواصل تقوية مستقبل الوطن».

لطالما لعبت إمستيل دوراً رئيسياً في تشكيل المشهد الثقافي والمعماري في دولة الإمارات، من خلال توريد الحديد ومواد البناء لعدد من أبرز معالمها، بما في ذلك متحف اللوفر أبوظبي، ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي الذي تم تشييده أخيراً، ومتحف جوجنهايم أبوظبي المرتقب في المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات، إلى جانب مشروعات وطنية بارزة مثل جامع الشيخ زايد الكبير، ومتحف المستقبل في دبي.

وتعكس هذه المشاريع مجتمعة تراث دولة الإمارات وطموحها وحضورها الثقافي العالمي. ومن خلال دورها في تمكين هذه الإنجازات، تعزز إمستيل مكانتها شريكاً موثوقاً في التنمية الوطنية، وتبقى ملتزمة بدفع الاستدامة من خلال توفير الإمدادات المحلية الموثوقة، وتعزيز التصنيع منخفض الكربون، وتقوية القدرات الصناعية التي تدعم التقدم طويل الأمد للدولة.