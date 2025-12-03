مركز دبي التجاري العالمي يفتتح قاعة الملتقى بعد عملية تجديد شاملة

أعلن مركز دبي التجاري العالمي اليوم عن إعادة افتتاح قاعة «الملتقى»، التي شهدت عملية تجديد شاملة تعكس مكانتها الراسخة كإحدى أبرز القاعات المرموقة لاستضافة حفلات الزفاف والمؤتمرات والفعاليات رفيعة المستوى في دبي. وتمثل هذه الخطوة فصلاً جديداً في تاريخ القاعة العريق، حيث تجمع حلتها الجديدة بين الفخامة والتصميم العصري والتكنولوجيا المتطورة لتقديم تجارب استثنائية للضيوف والزوار.

وقد خضعت القاعة، الممتدة على مساحة 1,000 متر مربع، لتحويل معماري وداخلي متكامل شمل إعادة تصميم شاملة للقاعة الرئيسية، ومساحات ما قبل الفعاليات، بالإضافة إلى غرفة العروس، والمجلس، والمرافق الداعمة، وهو ما يعكس التزام مركز دبي التجاري العالمي بأعلى معايير الجودة والضيافة والخدمة.

وعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود، رسخت قاعة الملتقى مكانتها كأحد أبرز معالم الضيافة في دبي، حيث استضافت أكثر من 3,000 حفل زفاف، واحتفالات العائلات الحاكمة، ومؤتمرات دولية مرموقة جمعت نخبة من القادة وصناع القرار وضيوفاً رفيعي المستوى من مختلف أنحاء العالم. ويأتي هذا الإرث كجزء راسخ من الدور المهم الذي يؤديه مركز دبي التجاري العالمي في تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية المستوى للفعاليات.

وقال رامي العيله، نائب الرئيس لإدارة الوجهات في مركز دبي التجاري العالمي بهذه المناسبة: «لطالما كانت قاعة الملتقى جزءاً لا يتجزأ من المشهد الاجتماعي والمهني في دبي. ومن خلال هذا التجديد، فإننا نرتقي بقاعة راسخة في الذاكرة إلى مستوى جديد يلبي تطلعات ضيوف اليوم والغد، مع المحافظة على قيمتها التاريخية التي تمنحها خصوصية استثنائية. وتأتي عملية التجديد في إطار حرصنا التام على تحقيق أعلى معايير التميز والابتكار وتقديم خدمات عالمية المستوى للضيوف والزوار، بينما نواصل الحفاظ على إرثنا الحافل والمضي بثقة نحو المستقبل».

ويعكس عملية التجديد قدرات مركز دبي التجاري العالمي في تطوير مرافق متطورة لاستضافة أبرز الفعاليات العالمية، حيث يجمع التجديد بين أحدث عناصر التصميم العصري وأنظمة الإضاءة والصوت المتطورة وحلول الاستدامة التي تنسجم مع سمعة دبي العالمية.

وباعتبارها جزءاً من إدارة خدمات القاعات في مركز دبي التجاري العالمي، تواصل قاعة الملتقى ترسيخ مكانة المركز كأحد أبرز رواد تشغيل وإدارة مراكز الفعاليات على مستوى العالم، بما يجعل دبي الوجهة المفضلة للفعاليات المرموقة.