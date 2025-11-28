بنك المارية المحلي يفتتح فرعاً في مدينة العين لتقديم خدماته المصرفية





أعلن بنك المارية المحلي (Mbank) عن افتتاح فرعه الجديد في العين – هيلي مول، أحد أبرز مراكز المجتمع الحيوية في المدينة. وقد أتي هذا التوسع كخطوة مهمة في مسيرة البنك لتعزيز سهولة الوصول وتقديم خدمات مصرفية مبتكرة ومريحة لكل من الأفراد والشركات في منطقة العين.

حضر حفل الافتتاح إدارة تدبير إلى جانب أعضاء مجلس إدارة بنك المارية المحلي والإدارة التنفيذية، حيث تم الاحتفال بافتتاح الفرع الجديد والاحتفاء بهذا الإنجاز البارز في مسيرة البنك.

ويأتي اختيار موقع الفرع في هيلي مول كخطوة إستراتيجية بحيث يكون البنك قريبًا لسكان مدينة العين والمناطق المجاورة؛ بشكلٍ يتيح لهم الوصول المباشر إلى مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية في موقع مركزي وحيوي. ويعكس الفرع الجديد التزام البنك بدمج الخدمات الرقمية المتقدمة مع الدعم الشخصي المباشر لتقديم تجربة مصرفية سلسة تُركز على العميل.

وقد سلّط ممثلو بنك المارية المحلي الضوء على أهمية التوسع في مدينة العين إحدى أكثر مدن دولة الإمارات ثراءً ثقافيًا ونشاطًا اقتصاديًا. ويقدم الفرع الجديد الدعم في فتح الحسابات، والخدمات الاستشارية، والقروض للأفراد والشركات، والقروض الإضافية من هيئة أبوظبي للإسكان لدعم شراء أو تطوير الوحدات السكنية، والخدمات المصرفية للشركات، بالإضافة إلى التوجيه العملي حول المنصات الرقمية للبنك، بما في ذلك توفير بطاقة الخصم المباشر "جيون".

هذا وقد علق محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي على افتتاح الفرع الجديد قائلاً:

"يُعد افتتاح فرعنا الجديد في مدينة العين خطوة مهمة نحو رؤيتنا في أن نكون البنك الأكثر تركيزًا على خدمة المجتمع في دولة الإمارات. إن اختيارنا لموقع الفرع داخل هيلي مول يتيح لنا خدمة الأفراد والشركات في بيئة مركزية وسهلة الوصول. ويعكس هذا التوسع التزامنا بتمكين مجتمع العين من خلال حلول مالية متقدمة تدعم الأهداف الوطنية لدولة الإمارات في تعزيز النمو الاقتصادي والتحول الرقمي."

نبذة عن بنك المارية

بنك المارية المحلي (Mbank) هو أول بنك رقمي متكامل في دولة الإمارات، ويوفر تجربة مصرفية متعددة القنوات لكل من الأفراد والشركات. يُركّز البنك بشكل خاص على النمو وخدمة المجتمع الإماراتي، ويشمل ذلك المواطنين والمقيمين، وكذلك الشركات والمؤسسات الصغيرة والكبيرة. كما تتماشى رؤية البنك مع رؤية قيادتنا الرشيدة في دعم الأفراد والشركات الصغيرة ضمن الاقتصاد الوطني، وتعزيز ثقافة الابتكار والتكنولوجيا والتفكير المستقبلي.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على 600571111 أو عبر البريد الإلكتروني info@mbankuae.com