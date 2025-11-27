20 شركة بدبي تستكشف فرص التوسع وبناء شراكات تجارية في أسواق ماليزيا وكمبوديا

أشاد عدد من مسؤولي الشركات بدبي ورواد الأعمال بجهود غرفة تجارة دبي في تنظيم البعثة التجارية التي تخللها اجتماعات أعمال ثنائية «B2B» أتاحت فرصة بناء الشراكات وإبرام الاتفاقيات وتبادل الخبرات وتحديد مجالات التعاون الحالية والمستقبلية من خلال التعرف إلى احتياجات الأسواق الدولية، والذي من شأنه أن يفتح فرصاً اقتصادية واعدة للشركات الوطنية ويمكنها من استكشاف أسواق جديدة وتنويع أنشطتها التجارية لا سيما في أسواق آسيا بما يسهم في تعزيز نموها واستدامة أعمالها على الصعيد الدولي.

وتستكشف أكثر من 20 شركة إماراتية رائدة تعمل في دبي وتغطي 13 قطاعاً اقتصادياً فرص التوسع الخارجي وبناء شراكات استراتيجية في أسواق ماليزيا وكمبوديا، وذلك خلال البعثة التجارية التي تقودها غرفة تجارة دبي إلى ماليزيا وكمبوديا في إطار مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي».

وقال حميد علي الزعابي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة بوابة ليوا المتخصصة في الصناعات الغذائية في تصريحات لصحيفة «البيان»، إن مشاركته في اجتماعات الأعمال الثنائية التي نظمتها غرفة تجارة دبي في ماليزيا وكمبوديا تأتي بهدف عقد شركات استراتيجية وبحث فرص الدخول إلى أسواق جديدة، بما يسهم في تطوير محفظة أعمال متنوعة تعزز الابتكار والتميز والاستدامة على المدى الطويل والاستفادة من المشهد الاقتصادي المتنامي في دولة الإمارات في عمليات التوسع الخارجي انطلاقاً من إمارة دبي.

وأضاف: «تمكنا خلال الزيارة من عقد العديد من اللقاءات المهمة التي أثمرت شركات واعدة، وذلك بفضل الرؤية الصائبة لغرفة تجارة دبي وجهودها في إتاحة الفرصة للشركات الوطنية للوصول إلى الأسواق الدولية، حيث تم عقد لقاءات وبحث التعاون مع المستوردين والموزعين وتجار التجزئة والمشترين في قطاع الضيافة والفنادق والمطاعم وسلاسل السوبرماركت وشركاء العلامات الخاصة ومصنعي الأغذية ووكلاء التجارة الدولية».

من جانبه، أفاد عمر خالد حموي، المدير العام والشريك في شركة ند الشبا للتجارة العامة الدولية بأن المشاركة في اجتماعات الأعمال الثنائية التي نظمتها غرفة تجارة دبي مع ماليزيا وكمبوديا تعكس الاهتمام بدعم نمو الشركات العاملة بالدولة والعمل على تمكينها من الوصول إلى الأسواق الدولية وفتح قنوات اتصال فعالة مع المستثمرين من حول العالم بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي لهذه الشركات ويعزز حضور العلامات التجارية الإماراتية في الأسواق الدولية.

وأضاف أن الشركة تمكنت خلال هذه الزيارة من عقد العديد من اللقاءات التي أسفرت عن التوصل إلى اتفاقات مع مستوردي السلع الزراعية في ماليزيا وكمبوديا مشيراً إلى أنه تم بحث التعاون أيضاً مع عدد من الشركات العاملة في مجالات الزراعة وتجهيز الأغذية وتجارة السلع والأعمال الزراعية.

وأكد معتصم سعادة، مدير المبيعات الدولية بشركة «براندز» والمتخصصة في مجال صناعة الملابس ومقرها دبي أن الاجتماعات الثنائية ضمن البعثة التجارية التي تقودها غرفة تجارة دبي، وفرت فرصاً مهمة للتواصل وعقد الاتفاقات مع الشركات في ماليزيا وكمبوديا والذي بدوره ينعكس على استدامة نمو أعمال الشركة والتوسع الخارجي.

وأضاف أن الشركة تستهدف التوسع الخارجي انطلاقاً من دبي إلى العالم لا سيما منطقة آسيا الوسطى ودول الخليج العربي ودولة العراق، مشيراً إلى أن الشركة لديها 4 خطوط إنتاج وتواصل التوسع، وذلك بفضل البيئة الاستثمارية في دبي التي توفر كافة المقومات للنمو من خلال الاستشارات وتقديم كافة أشكال الدعم الذي له أكبر الأثر في تعزيز التنويع الاقتصادي الذي نشهده اليوم.

وأضافت طاهرة حاجي، مؤسسة علامة «كونجاك سكينفود كوزمتيكس» ومقرها دبي أن تنظيم غرفة تجارة دبي للزيارات الدولية وإتاحة الفرصة للشركات الوطنية لبحث التعاون مع نظرائها في الأسواق الدولية يمثل خطوة طموحة تعكس الدور الرائد لدبي كمركز عالمي للأعمال والتجارة والاستثمار ومكانتها كمنصة مثالية للشركات الإماراتية للتوسع نحو الأسواق العالمية.

وذكرت حاجي أن مشاركتها في الجولة التعريفية إلى ماليزيا وكمبوديا تستهدف توسيع نطاق علامتها التجارية إلى مناطق وأسواق جديدة من خلال شراكات استراتيجية واجتماعات ثنائية بين الشركات «B2B» مشيدة بالتنظيم والحضور الكبير للمستمرين والشركات الأجنبية.

وتغطي الشركات المشاركة قطاعات اقتصادية متنوعة تشمل «الأغذية والمشروبات والنفط والغاز والهندسة وتجارة السلع الاستهلاكية والرعاية الصحية وتقنية المعلومات والابتكار والأدوية والتقنيات الحيوية والملابس الجاهزة والتجزئة والمنسوجات ومواد البناء والإنشاءات والسياحة والضيافة ومستحضرات التجميل».

وتعكس هذه المشاركة التنوع الاقتصادي الكبير في دبي، حيث تمثل هذه الشركات فرصاً واعدة للنمو والاستثمار من خلال عقد الشراكات والتوسع الاستثماري الخارجي لشركات دبي في الأسواق الدولية الواعدة.