«طيران الإمارات» تشغل جميع رحلاتها إلى بغداد بالإيرباص A350 بداية يناير 2026

تعتزم «طيران الإمارات»، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، تشغيل أحدث طائراتها الإيرباص A350 على جميع رحلاتها الأسبوعية السبع إلى بغداد ابتداءً من الأول من يناير 2026.

وستحل طائرة الإيرباص A350 محل طائرة البوينج 777 التي تسيّرها الناقلة حالياً أربع مرات أسبوعياً عبر الرحلتين «ئي كيه 943» و«ئي كيه 944»، مما يتيح للعملاء الاستمتاع بأحدث المقصورات ويضمن لهم تجربة سفر أكثر اتساقاً على جميع الرحلات.

ويأتي تشغيل طائرة الإيرباص A350 على جميع الرحلات الأسبوعية من وإلى بغداد، في إطار التزام «طيران الإمارات» بتعزيز وعدها الدائم بتقديم تجربة السفر بـ«تميّز دائم»، حيث تضم الطائرة ثلاث درجات منها 32 مقعداً قابلة للتحول إلى أسِرّة مستوية بالكامل بتوزيع 1-2-1 في درجة الأعمال، و21 مقعداً بتوزيع 2-3-2 في درجة السياحية الممتازة، و259 مقعداً في الدرجة السياحية بتوزيع 3-3-3. كما توفر الطائرة تجربة ترفيهية متطورة بفضل نظام الترفيه الجوي الحائز جوائز عالمية ice، إضافة إلى ممرات أوسع، ومقصورات أكثر هدوءاً، ونظام إضاءة مصمم لتخفيف آثار إرهاق السفر.

ويؤكد تخصيص طائرات الإيرباص A350 على جميع رحلات بغداد التزام «طيران الإمارات» الطويل تجاه العراق والمنطقة، وكانت الطائرة قد بدأت العمل على هذا الخط في أغسطس من هذا العام على الرحلتين «ئي كيه 941» و«ئي كيه 942».