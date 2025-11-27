ألفا ظبي القابضة تستحوذ على حصة في «إن إم دي سي جروب» بـ 1.6 مليار درهم

أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة، عن استحواذها على حصة مجموعة موانئ أبوظبي الممكّن العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية والبالغة 82,500,000 سهم في مجموعة «إن إم دي سي جروب»، والتي تمثل 9.77% من رأس المال المصدر بقيمة 1.6 مليار درهم إماراتي، لترتفع حصة ألفا ظبي القابضة بذلك في مجموعة «إن إم دي سي جروب» إلى 76.68%، مما يؤكد على دور ألفا ظبي المحوري في المساهمة في تحقيق التنويع الاقتصادي والاكتفاء الذاتي الصناعي.

ومن خلال هذا الاستحواذ تؤكد ألفا ظبي القابضة التزامها بالقطاع الصناعي والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية أبوظبي في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والتنوع، بهدف تمكين الكفاءات المحلية وتعزيز النمو الشامل لكافة شرائح المجتمع. وتؤمن ألفا ظبي القابضة بصوابية استراتيجية مجموعة «إن إم دي سي جروب» وتوجهاتها المستقبلية في التوسع ضمن أسواق وقطاعات جديدة، وتربطهما رؤية مشتركة تهدف إلى توطيد أسس المشهد الصناعي المستقبلي في الدولة. وانطلاقاً من مكانتهما الرائدة، ستواصل كل من ألفا ظبي القابضة ومجموعة «إن إم دي سي جروب» سعيهما لبناء قوة عاملة متنوعة وديناميكية تدعم المشاركة الفعالة للمرأة والشباب والفئات المهمشة، لتحقيق خطوات إيجابية تنسجم مع مستهدفات رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في بناء قطاع صناعي تنافسي شامل على الصعيد العالمي.

وفي هذا الصدد، قال المهندس حمد سالم العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة: «يعد هذا الاستحواذ الاستراتيجي تجسيداً واضحاً لالتزامنا الراسخ بالاستثمار في القطاعات الصناعية ذات التأثير العالي، وبما يتماشى مع أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية ورؤية التنويع الاقتصادي. وتستند استراتيجيتنا في ألفا ظبي القابضة إلى رصد وتطوير الفرص القابلة للنمو، بما يواكب الأولويات الوطنية والتوجهات العالمية، ويحقق في الوقت ذاته توازناً بين النمو الصناعي والمسؤولية البيئية، مع الحرص على تمكين جميع شرائح المجتمع وتعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية المستدامة».

ومن جانبه، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «تأتي اتفاقية بيع الأسهم المبرمة مع شركة ألفا ظبي تجسيداً لالتزامنا الراسخ بالإدارة الذكية لأصولنا واستراتيجيتنا لتعظيم القيمة، إذ ستسهم عوائد الصفقة في تعزيز المركز المالي وهيكل رأس المال للمجموعة. وتماشياً مع توجهات قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تواصل مجموعة موانئ أبوظبي إدارة محفظة أصولها بكفاءة عالية، وتسخير لإمكاناتها المالية بما يحقق قيمة مضافة للمساهمين، ويعزز مستوى الخدمات المقدمة لمتعامليها، ويدعم جهودها في تمكين التجارة. وسنواصل في المستقبل نهجنا القائم على تحقيق أعلى قيمة».

وكانت «إن إم دي سي جروب» قد أعلنت عن تحقيقها لنتائج مالية قوية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى 20.5 مليار درهم، فيما قفز صافي الأرباح بنسبة 26% على أساس سنوي ليبلغ 2.8 مليار درهم، مدفوعاً بارتفاع هامش الربح الذي بلغ 13.5% خلال التسعة أشهر الأولى.

وتواصل «إن إم دي سي جروب» تعزيز مشاريعها قيد التنفيذ التي وصلت قيمتها إلى 62.3 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2025، وذلك عبر تركيزها الاستراتيجي على التوسع الجغرافي. وبلغت القيمة الإجمالية للمشاريع الجديدة 17.7 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حيث أسهمت الأسواق الدولية بنسبة 38% منها. ونجحت «إن إم دي سي جروب» خلال الربع الثالث من العام في الدخول إلى السوق الفلبينية عبر مشروع بقيمة 2.2 مليار درهم في خليج مانيلا، وفازت بمشروع آخر بقيمة 104.2382 ملايين درهم لتشييد مرسى بحري جديد في صلالة بسلطنة عمان. وحصلت شركة «إن إم دي سي إنيرجي» على عقد هندسة وتوريدات وإنشاءات بقيمة 4.2 مليارات درهم لتنفيذ مشروع خطوط أنابيب غاز بحرية في تايوان.

هذا واحتفظت «إن إم دي سي جروب» بتصنيف (AA) في مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للاستدامة للعام الثاني على التوالي. ومؤخراً، عززت شراكتها مع هيئة البيئة – أبوظبي من خلال تطوير إطار عمل متكامل يشمل 13 مجالاً رئيسياً لحماية البيئة البحرية من التلوث والتغير المناخي، والمحافظة على الحياة الفطرية والموارد الطبيعية.

وتجدر الإشارة، إلى أن كل من ألفا ظبي القابضة ومجموعة «إن إم دي سي جروب» تواصلان العمل على تحقيق رؤيتهما المستقبلية الطموحة، من خلال التركيز على تعزيز النمو المستدام للإيرادات، وترسيخ مكانتهما الريادية في الأسواق المحلية والدولية. كما تلتزمان بدعم رؤية أبوظبي نحو بناء مستقبل متنوع وشامل ومزدهر، يعكس تطلعات المجتمع ويواكب متطلبات التنمية المستدامة.