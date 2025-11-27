أحمد بن سعيد: مطار دبي الدولي تجربة سفر استثنائية تُمثل روح دبي النابضة بالابتكار والضيافة

يقدّم مطار دبي الدولي تجربة سفر سلسة استثنائية ومتكاملة تعكس روح المدينة النابضة بالابتكار والضيافة.

ونشر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، مقطع فيديو على حسابه على منصة " إكس"، معلقاً عليه: "يأخذكم مطار دبي الدولي في رحلةٍ سلسةٍ تُجسّد روح دبي النابضة بالتميّز والابتكار وحفاوة الضيافة، ليعيش كل مسافر تجربةً لا تُنسى من لحظة الوصول حتى الإقلاع".

وسلطت اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دبي الضوء على التجربة الحضارية في مطارات دبي؛ الأكثر ازدحاماً في العالم، والأكثر تحضّراً وتنظيماً وهدوءاً.

ويوفر مطار دبي الدولي تجربة سفر ساحرة للمسافرين بفضل باقة المرافق والخدمات والمرافق عالمية المستوى التي ترتقي بتجربة السفر إلى آفاق مميزة.