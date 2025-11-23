بنك دبي التجاري يفتتح مركزاً للاتصال في رأس الخيمة









افتتح بنك دبي التجاري رسمياً، مركز اتصال العملاء في رأس الخيمة. جرت فعاليات حفل الافتتاح بحضور أحمد عبد الكريم جلفار رئيس مجلس إدارة بنك دبي التجاري، والدكتور بيرند فان ليندر الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة، وعدد من مسؤولي البنك.

ويعمل المركز بقيادة وكادر إماراتي بالكامل، ما يعكس التزام البنك بتحقيق أهداف حكومة الإمارات ومصرف الإمارات المركزي، وذلك لتعزيز مشاركة المواطنين في القطاع المصرفي وقطاع الخدمات المالية. كما تتماشى هذه المبادرة مع رؤية رأس الخيمة 2030، التي تحدد أهدافاً طموحة لتنويع الاقتصاد، وتحسين جودة الحياة، وتطوير الجيل القادم من القوى العاملة الوطنية.

كما يمثل المركز الجديد خطوة هامة في استراتيجية بنك دبي التجاري لتطوير خدماته. إذ تعمل فيه فرق متخصصة ومدرّبة على إدارة المكالمات، والرد على المحادثات عبر القنوات الرقمية للبنك، ما يوسع قدرة البنك على تقديم دعم شخصي وسلس لعملائه. كما يعزز وجود البنك في رأس الخيمة، ويقوي المرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال، بما يكمل استراتيجية البنك في تقديم الخدمات متعددة القنوات.

وقال أحمد عبد الكريم جلفار رئيس مجلس إدارة بنك دبي التجاري: على مدى أكثر من خمسة عقود، ساهم بنك دبي التجاري في مسيرة النمو التي تشهدها الإمارات ودعم شعبها. ويُعد افتتاح مركز اتصال العملاء في رأس الخيمة، علامة فارقة، تجمع بين التزامين أساسيين: تقديم خدمات متميزة لعملائنا، وخلق فرص لمواطني الدولة.

جدير بالذكر أنّ مركز الاتصال في رأس الخيمة، سيُوفّر في مرحلته الأولى فرص عمل جديدة للمواطنين الإماراتيين، تشمل مسارات وظيفية في المناصب الإشرافية والإدارية.

من جانبه، علق الدكتور بيرند فان ليندر الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، على الفرص المتاحة للمواهب الوطنية قائلاً: سيُوفر مركز الاتصال الجديد مسارات واضحة لتطوير الحياة المهنية، وبرامج تطوير قيادية منظمة، تركز على مهارات الإدارة والتفكير الاستراتيجي وصنع القرار. ونهدف من خلال ذلك، إلى رعاية وتنمية قادة المستقبل، والمساهمة بشكل مستدام في نمو القطاع المصرفي في دولة الإمارات.