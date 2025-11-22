«زيلوستيك» تختار الإمارات منصة للتوسع الإقليمي

اختارت شركة «زيلوستيك» الإمارات نقطة انطلاق لتوسعها في أسواق الشرق الأوسط في مجال الخدمات اللوجستية الذكية، وذلك عقب توقيعها شراكة استراتيجية مع مجموعة بريد الإمارات، المزود الاتحادي الرسمي للخدمات البريدية في الإمارات، لتأسيس شركة أوتولوجيكس، الهادفة إلى قيادة ثورة المركبات ذاتية القيادة في القطاع اللوجستي بالدولة.

وتستعد «زيلوستيك» لإطلاق عملياتها التجريبية في الإمارات خلال العام الجاري، على أن تبدأ عملياتها التجارية العام المقبل، وتعد الشركة أكبر شركة للشاحنات الروبوتية في العالم. وتهدف شراكتها الجديدة إلى نشر مركبات شحن ذاتية القيادة من المستوى الرابع، وهي مركبات تعمل دون سائق أو عجلة قيادة أو تدخل بشري، ما يتيح نقل البضائع بين المراكز والمحطات اللوجستية بكفاءة وسلامة واستدامة عالية بين المحطات اللوجستية، وسيجري دمج هذه التقنيات في البداية ضمن عمليات إي إم إكس، الذراع اللوجستية لمجموعة بريد الإمارات، على أن يمتد التوسع لاحقاً إلى دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة الأوسع.

وكانت الشركة قد حصلت في وقت سابق على موافقة من مركز النقل المتكامل بأبوظبي، لإجراء رسم خرائط واختبارات طرق على الطرق العامة في مناطق محددة بأبوظبي، ومن المتوقع أن تبدأ التجارب ذات الصلة الشهر المقبل.

وفي دبي وقعت «زيلوستيك» في سبتمبر 2025 مذكرة تفاهم مع هيئة الطرق والمواصلات للتحضير للتعاون، لدفع بناء «منطقة تجريبية للقيادة الذاتية»، التي ستدخل مرحلة الاختبار بحلول نهاية 2025، دعماً لاستراتيجية دبي للنقل الذاتي الهادفة إلى أتمتة 25% من وسائل النقل بالإمارة بحلول عام 2030. وستسهم شاحنات «زيلوستيك» ذاتية القيادة في توفير خدمات لوجستية حضرية منخفضة الكربون وصديقة للبيئة، إضافة إلى خفض تكاليف التشغيل ورفع كفاءة عمليات التوصيل، خصوصاً في البيئات ذات درجات الحرارة المرتفعة.