«طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران» ضمن أفضل 20 شركة عالمياً





تواصل شركات الطيران في الإمارات تحقيق أداء لافت عالمياً، بعدما حلت كل من «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران» ضمن قائمة أفضل 20 شركة طيران على مستوى العالم، بحسب التصنيف العالمي الجديد الصادر عن شركة «إيرهيلب» المتخصصة في دعم المسافرين خلال اضطرابات الرحلات.

وجاءت «الاتحاد للطيران» أعلى شركات الطيران الإماراتية ترتيباً، حيث احتلت المركز الثاني عالمياً محققة 8.07 نقاط، كما حصدت الشركة تقييماً مميزاً في دقة المواعيد بعدد 8 نقاط، وفي آراء العملاء 8.8 نقاط، ما يعكس استثماراتها المستمرة في تجربة المسافرين، وتحديث الأسطول، وتعزيز الاستدامة. كما يعد صعودها تسعة مراكز مقارنة بالعام الماضي، من المركز 11 إلى المركز 2، دليلاً على كونها واحدة من أسرع شركات الطيران العالمية تقدماً.

كذلك سجلت «طيران الإمارات» أداء قوياً وقفزت إلى المركز الـ16 عالمياً متقدمة 39 مركزاً عن العام الماضي، وبمجموع 7.45 نقاط،. وحققت الشركة واحداً من أعلى تقييمات آراء العملاء على مستوى العالم 9.0 نقاط، ما يعزز مكانتها شركة رائدة في الفخامة والراحة على الرحلات الطويلة.

أما الناقلات الاقتصادية في الإمارات، فقد ساهمت بدورها في هذا التفوق؛ إذ حلت «العربية للطيران» في المركز 38 عالمياً بمجموع 7.05 نقاط، مؤكدة استمرارها في تقديم رحلات موثوقة وبأسعار مناسبة، بينما جاءت فلاي دبي في المركز 71 عالمياً. وتعد الإمارات إلى جانب دول أوروبا، من بين الدول القليلة التي تضم أربع شركات طيران في قائمة التصنيف العالمي، ما يعكس عمق وجودة وتنوع قطاع الطيران الإماراتي، وقدرته التنافسية العالية.

وقال توماش باوليشزين، الرئيس التنفيذي لشركة «إيرهيلب»: مع تعافي السفر العالمي وارتفاع توقعات المسافرين، يكشف التصنيف عن الشركات التي تحلق عالياً، وتلك التي تتراجع. وأضاف: «نؤمن بأن المسافرين يستحقون ما هو أبعد من الأسعار المنافسة - إنهم بحاجة إلى الشفافية والموثوقية. يقدم التصنيف صورة واضحة عن أداء شركات الطيران، لتمكين المسافرين من اتخاذ قرارات أفضل قبل رحلاتهم».