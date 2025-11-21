اينوك تدعم التوسع المستمر لشبكة فلاي دبي بإمدادات موثوقة من الوقود

وقعت مجموعة اينوك، مذكرة تفاهم مع شركة فلاي دبي، خلال معرض دبي للطيران 2025. وترسي هذه المذكرة إطار عمل شاملاً لاستكشاف فرص التعاون في مجال الأعمال، والتوسع بشكل كبير في اتفاقية توريد وقود الطائرات الاستراتيجية القائمة بين الطرفين.

ومن المتوقع أن يشهد سوق الطيران في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نمواً من 34.4 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 44.7 مليار دولار بحلول عام 2030. وبتوقيع مذكرة التفاهم، تعزز مجموعة اينوك التزامها بدعم خطط النمو الاستراتيجية لشركة فلاي دبي من خلال قسمها المتخصص في تزويد وقود الطائرات شركة «اينوك للطيران».

وبهذه المناسبة، قال برهان الهاشمي، المدير التنفيذي للمبيعات التجارية والدولية في مجموعة اينوك: «يعد توقيع مذكرة التفاهم مع فلاي دبي من الإنجازات المهمة التي تضاف إلى سجل إنجازات اينوك للطيران في تعزيز نمو الناقلات الوطنية الرائدة وحضورها العالمي. كما أنها تتماشى مع رسالتنا الرامية إلى إنشاء نظام طيران مدني مستدام بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات. وستضمن شبكة التوريد العالمية الواسعة والبنية التحتية المتطورة والخبرة التقنية التي نمتلكها، استمرارية العمليات وكفاءتها لفلاي دبي. ومع توسع شبكة وجهات الناقلة، ستقوم اينوك للطيران بتلبية احتياجاتها المتزايدة من الوقود بشكل استراتيجي وموثوق».

وبنت فلاي دبي اليوم شبكة متنامية تضم أكثر من 135 وجهة في 57 دولة، ويخدمها أسطول حديث وفعال من طائرات «بوينج 737». وبحلول نهاية عام 2025، تهدف فلاي دبي إلى امتلاك أسطول يضم أكثر من 95 طائرة. ومن المتوقع أن تتسلم الناقلة خلال العقد المقبل طلبيات شراء لأكثر من 120 طائرة «بوينج 737 ماكس» و30 طائرة «بوينج 787».

من جانبه، قال نواف العوضي، نائب الرئيس-المشتريات والعقود في فلاي دبي: «منذ انطلاق عمليات فلاي دبي في عام 2009، برزت الناقلة كلاعب رئيسي في قطاع الطيران في دبي ودولة الإمارات. وفي إطار التزامنا بتسهيل حركة التجارة والسياحة، واصلنا جهودنا وتوسيع آفاقنا مع نمو شبكة وجهاتنا وأسطولنا. وستوفر مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع اينوك للطيران إمدادات موثوقة من الوقود، بما يعزز قدراتنا التشغيلية مع افتتاح المزيد من الوجهات التي تعاني نقصاً في الخدمات الجوية، وتعزيز ربط المسافرين».

وأضافت الناقلة هذا العام 12 وجهة جديدة في أفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط، ما أدى إلى توسيع شبكتها وتوفير خيارات للسفر أكثر ملاءمة ومباشرة للركاب.

وبصفتها مزوداً رائداً لوقود الطائرات لشركات الطيران التجارية والدفاع، ستواصل اينوك للطيران تلبية احتياجات فلاي دبي من الوقود حول العالم، استمراراً للشراكة بين الجانبين التي تمتد 15 عاماً.

وستغطي مذكرة التفاهم خدمات التزويد بالوقود لرحلات فلاي دبي، وذلك بالاستفادة من شبكة الإمداد الواسعة لشركة اينوك للطيران، بما يضمن سلاسة عمليات الناقلة من خلال مركز الطيران الدولي في دبي. ويتضمن التعاون الجديد أيضاً إجراء تقييمات مشتركة لسلاسل الإمداد واستشارات فنية وتشغيلية قيّمة.

منذ عام 1995، قامت اينوك للطيران بالتوسع في شبكة التوريد الخاصة بها، لتغطي اليوم أكثر من 300 مطار في 28 دولة، بينما تقوم بتوريد أكثر من 3 ملايين جالون أمريكي من وقود الطائرات وتزويد 300 طائرة بالوقود يومياً.