بيانات الوظائف تدعم صعود «وول ستريت».. والأوروبية واليابانية تستقران

فتحت المؤشرات الرئيسية لبورصة «وول ستريت» على ارتفاع بعد تقرير للوظائف أدى إلى تراجع المخاوف بشأن متانة سوق العمل، في حين انتعش سهم تسلا عقب إشارات إلى انحسار التوتر بين الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وصعد مؤشر «داو جونز الصناعي» بنسبة 0.85%، وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.98%، وتقدم مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 1.26%.

ولم يطرأ تغير يذكر على الأسهم الأوروبية في وقت يحجم فيه المستثمرون عن الرهانات الكبيرة قبل صدور تقرير التوظيف المهم في الولايات المتحدة وسط استمرار التوتر التجاري الذي يفاقم حالة الضبابية. وارتفع مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 0.32%، في حين تراجع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.08%، وارتفع مؤشر «فايننشال تايمز» بنسبة 0.30%، وزاد مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.19%.

وزاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى المثلين في وقت سابق من هذا الأسبوع، ما أدى إلى تصعيد في التوتر التجاري. وفي أعقاب ذلك طلبت إدارة ترامب من الدول تقديم أفضل عروضها بحلول يوم الأربعاء بشأن التوصل لاتفاقات تجارية، لكن الأسواق لم تشهد بعد أي نتائج ملموسة.

وطغت إشارات من رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد على قرار البنك أمس بخفض أسعار الفائدة، والذي كان متوقعاً. وأشارت لاجارد إلى أن البنك يقترب من نهاية دورة التيسير النقدي، ما دفع المستثمرين إلى تقليص توقعاتهم بشأن المزيد من التخفيضات.

وتراجع سهما شركتي أديداس وبوما لتجارة الملابس الرياضية بالتجزئة بواحد في المئة و1.5 بالمئة على الترتيب، بعد أن خفضت شركة لولوليمون أثليتيكا توقعاتها للأرباح السنوية.

وفي طوكيو، ارتفع مؤشر «نيكاي» الياباني بعد أن أدى تراجع الين إلى ارتفاع المعنويات، في حين تراجعت المخاوف بشأن التوتر التجاري بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ. وصعد مؤشر «نيكاي» 0.5%، وزاد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.47%. وقال ناوكي فوجيوارا، وهو من كبار مديري الصناديق في «شينكين أست مانجمنت»: يبدو أن المحادثات المرتبطة بالتجارة انتهت بسلام، وأرسل ذلك إشارة إيجابية إلى السوق.