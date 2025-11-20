لأول مرة.. «ستراتا للتصنيع» تفوز بعقد تصنيع جنيحات طائرات إيرباص A320

فازت شركة «ستراتا للتصنيع»، الشركة الوطنية الرائدة في صناعة أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة والمملوكة بالكامل لـ«مبادلة للاستثمار»، بحصة استراتيجية ضخمة في سلسلة التوريد العالمية، وذلك بتوقيعها اتفاقية جديدة مع شركة «إيرباص» تتولى بموجبها تصنيع جنيحات طائرات «إيرباص A320» ذات الممر الواحد بجميع طرازاتها.

وبموجب الاتفاقية، ستتمكن «ستراتا» من تلبية نحو 50% من الطلب المستقبلي للعملاق الأوروبي على هذه الجنيحات، في وقت يتجاوز فيه الطلب الكلي المتوقع 7000 طائرة، مما يمنح الشركة الإماراتية حق تصنيع ما يقدر بنصف هذه الكمية في أول عقد من نوعه لها ضمن هذه الفئة من الطائرات.

جاء توقيع هذه الاتفاقية الاستراتيجية ليعزز مكانة علامة «صنع في الإمارات»، حيث سيتم تنفيذ هذا العقد الضخم عبر خط إنتاج جديد في منشأة الشركة بمدينة العين، يتميز بنسبة توطين تبلغ 50% من الكوادر الهندسية والفنية الإماراتية.

وقد جرت مراسم التوقيع خلال فعاليات النسخة التاسعة عشرة من معرض دبي للطيران المقامة في «دبي ورلد سنترال»، بحضور قيادات رفيعة من الجانبين، فيما وقع العقد كل من سارة عبدالله المعمري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «ستراتا»، ونيكولا كومبس، نائب الرئيس لشؤون مشتريات أجنحة هياكل الطائرات في «إيرباص».

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، أكد إسماعيل علي عبدالله، العضو المنتدب لـ«ستراتا»، أن الاتفاقية تمثل خطوة مفصلية جديدة في مسيرة الشراكة الممتدة مع «إيرباص» منذ 17 عاماً، مشدداً على أن «ستراتا» نجحت في ترسيخ مكانتها كمورد عالمي موثوق بفضل الجودة العالية لمنتجاتها وكفاءة كوادرها البشرية، مما أسهم في تعزيز حضور الصناعة الإماراتية في قطاع الطيران العالمي، واعتبر أن العقد الجديد يشكل محطة مهمة توسع محفظة الشركة وتدعم ريادتها في قطاع التصنيع المتقدم عبر الدخول بقوة في سوق الطائرات ذات الممر الواحد.

وأشاد ووتر فان ويرش، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الدولية في «إيرباص»، بالأداء المتميز والالتزام الذي أظهرته «ستراتا» و«مبادلة» طوال سنوات الشراكة الطويلة، واصفاً إياهما بالشريك الأمثل لتولي هذه الحزمة الجديدة من الأعمال التصنيعية.

وأكد أن هذه الاتفاقية لا تقتصر على الجانب التجاري فحسب، بل تعزز حضور دولة الإمارات الحيوي في شبكة التصنيع العالمية لشركة «إيرباص» وتدعم استراتيجية زيادة إنتاج مكونات الطائرات على مستوى دولي بالاعتماد على شركاء موثوقين.