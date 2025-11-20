الأحواض الجافة العالمية تُطلق مشروع بناء مقرها الرئيسي الذكي والمستدام في دبي

بدأت الأحواض الجافة العالمية أعمال بناء مجمع مقرها الرئيسي الجديد في دبي، في خطوة رئيسية لتعزيز جهودها المتواصلة لتحوّلها كشركة عالمية رائدة في مجال الخدمات البحرية ومُعززةً التزامها بالابتكار والاستدامة.

ومن المتوقع اكتمال أعمال المنشأة الجديدة في الربع الأول من عام 2027، لتجمع عملياتها في موقع واحد وتُعزز التعاون بين أقسامها المتعددة، وتعكس التزام الأحواض الجافة العالمية بالابتكار والسلامة والاستدامة. ويتماشى ذلك مع رؤية مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" التي تهدف إلى توفير أماكن عمل مستدامة وعالمية المستوى لموظفيها في الشركات التي تعمل تحت مظلتها.

ستجمع المنشأة الحديثة، التي تبلغ مساحتها 44,779 متراً مربعاً، والمبنية على قطعة أرض مساحتها 13,390 متراً مربعاً بالقرب من حوض بناء السفن الحالي، ما يقرب من 700 موظف تحت سقف واحد لتعزيز التواصل والتنسيق والكفاءة التشغيلية. ويُسهّل موقعها المجاور لمناطق التصنيع مباشرةً، وعلى مقربة من الحوض، وصول الزوار والمتعاملين، مما يسمح بعقد الاجتماعات دون المرور عبر المناطق الصناعية. وستُخفف ميزة الوصول المباشر من شارع شاطئ جميرا من الازدحام وستُحافظ على معايير أمنية صارمة، مع توفير بيئة أكثر ترحيباً وامكانات لربط المناطق الداخلية بشكل أفضل على نحو ملموس.

وقال سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": "يمثل المقر الرئيسي الجديد للأحواض الجافة العالمية إنجازاً هاماً آخر في مسيرة تحوّلنا. نستثمر في مجموعة موانئ دبي العالمية في بنية تحتية ذكية ومستدامة تُمكّن موظفينا بامكانات تدعم الأداء وتُعزز مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة والابتكار. ويعكس هذا المشروع الالتزام نفسه بالتميّز الذي نراه في مقرنا العالمي الجديد بمدينة إكسبو، ويُبرز الجهود التي تُبذل في تشكيل مستقبل العمل في جميع شركات المجموعة."

وقال الكابتن رادو أنتولوفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة الأحواض الجافة العالمية: "يُمثل المقر الرئيسي الجديد إنجازاً هاماً في مسيرة التحوّل التي تشهدها الشركة، ما يعكس ثقتنا بالمستقبل والتزامنا بتوفير بيئة عمل تُمكّن الموظفين من تقديم أفضل أداء. ومن خلال دمج فرق عملنا في منشأة واحدة حديثة ومستدامة، نُرسي أُسساً متينة للتعاون والابتكار في كامل جوانب العمل. كما يُعزز هذا المشروع توافقنا مع استراتيجية مجموعة موانئ دبي العالمية طويلة الأمد لتحقيق نمو مستدام وتعزيز دور دبي كمركز عالمي للتميّز في الخدمات البحرية."

وقال خوان كارلوس ساهدالا، الرئيس التنفيذي للتخطيط والمشاريع في مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": "يُعدّ المقر الرئيسي الجديد لشركة الأحواض الجافة العالمية أكثر من مجرد مشروع إنشائي، فهو جزء من تحوّل أوسع نطاقاً في مجموعة موانئ دبي العالمية يهدف إلى توفير بيئة عمل من الجيل التالي. ومن خلال الجمع بين التصميم الذكي والتكنولوجيا المتقدمة والأنظمة المستدامة، نبني مساحات تعكس طموحنا في رسم ملامح مستقبل العمل والتجارة والقطاع البحري."

مساحة عمل أذكى وأكثر صداقةً للبيئة

صُمم المقر الرئيسي الجديد للحصول على "شهادة LEED الذهبية"، وسيضم تقنيات ذكية وأنظمة تهوية وتكييف موفرة للطاقة، وبنية تحتية متطورة متوافقة مع متطلبات السلامة. كما سيضم أنظمة متقدمة للتحكم في الدخول والمراقبة والحماية من الحرائق تُلبي أعلى المعايير الدولية. ويشمل المقر مساحات العمل المفتوحة، وغرف الصلاة، وأماكن لتناول الطعام، ومرافق اللياقة البدنية لتعزيز رفاهية الموظفين وروح التعاون بينهم، إضافة إلى القاعات متعددة الأغراض لاجتماعات الموظفين وحفلات استقبال المتعاملين.

ويتضمن المشروع موقف سيارات متعدد الطوابق يتسع لحوالي 500 موقف، بما في ذلك 50 منفذ شحن مخصص للسيارات الكهربائية، مما يدعم خارطة الطريق العالمية لموانئ دبي العالمية لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفري بحلول عام 2050.

رؤية مشتركة

يُبرز المقر الرئيسي الجديد لشركة الأحواض الجافة العالمية جهود مجموعة موانئ دبي العالمية التحديثية التي تشمل أيضاً بناء المقر العالمي للمجموعة في مدينة إكسبو دبي، وهو قيد الإنشاء حالياً ومن المقرر اكتماله في عام 2027ــ كما يؤكد هذان المشروعان الرائدان التزام المجموعة بتوفير أماكن عمل مستدامة وجاهزة للمستقبل، تُمكّن الأفراد من أداء أعمالهم على أفضل وجه، وتحفيز الابتكار، وتعكس التطور المستمر لدبي كمركز للتجارة والصناعة دولياً. وصُمم كلا المرفقين وفقًا لأعلى المعايير الدولية للمباني الخضراء، مما يُبرز طموحاً مشتركاً لترسيخ الاستدامة والتكنولوجيا في كافة جوانب الأعمال.

يتضمن المشروع مرفقاً متعدد المستويات لوقوف السيارات يتسع لحوالي 500 موقف، بما في ذلك 50 منفذ لشحن السيارات الكهربائية - وهو ما يدعم خارطة الطريق العالمية لمجموعة موانئ دبي العالمية لتحقيق انبعاثات كربونية صافية صفرية بحلول عام 2050.

ولأكثر من أربعة عقود، لعبت شركة الأحواض الجافة العالمية دوراً محورياً في صعود دبي كمركز بحري عالمي المستوى، حيث قدّمت مشاريع متقدمة لإصلاح السفن وتحويلها ومشاريع بحرية تدعم التجارة العالمية. ويعكس المقر الرئيسي الجديد هذا الإرث العريق وطموحها المستقبلي، إذ يُهيئ بيئة عمل تُجسّد روح التقدم والابتكار التي تُحفّز تنويع اقتصاد دبي ونموه.

عند اكتماله، سيُشكّل المقر الرئيسي للأحواض الجافة العالمية جزءاً أساسياً من خطط تطوير البنية التحتية المُستمرة لمجموعة موانئ دبي العالمية في دولة الإمارات، داعمًا بذلك طموح الإمارة في بناء اقتصاد متنوّع قائم على الابتكار. ويعكس المقر الرئيسي للأحواض الجافة العالمية والمقر العالمي للمجموعة التزام موانئ دبي العالمية الأوسع بتصميم بيئات عمل تسهل التواصل بين الأشخاص وتوفير الدعم التكنولوجي وخدمة الأهداف، سواءً في مدينة إكسبو أو في قلب منطقة التراث البحري العريقة في إمارة دبي.