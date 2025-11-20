مجموعتا «ايدج» و«ماغناغي ايروسبيس» الإيطالية تُمهّدان للتعاون المستقبلي في أنظمة الطيران

اتفقت مجموعة «ايدج» الإماراتية ومجموعة «ماغناغي ايروسبيس» الإيطالية الرائدة عالمياً في تصميم وتصنيع مكونات وأنظمة وهياكل الطيران المتقدمة، على استكشاف مجالات تعاون جديدة تُمكّن «ايدج» من توسيع وتعزيز قدراتها المتقدمة في منظومات الطائرات بدون طيار والحلول الجوية.

وبموجب الاتفاق الذي تم توقيعه خلال فعاليات معرض دبي للطيران بين رودريجو توريس، رئيس الشؤون المالية في مجموعة ايدج، وباولو غراتسيانو، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة «ماغناغي ايروسبيس»، حيث تستكشف ايدج فرص الشراكة المستقبلية ضمن قطاعات أعمال المجموعة الإيطالية بما يدعم تطوير مجالات مثل أنظمة العجلات ومكونات أساسية ضمن حلولها الجوية المستقلة.

وقال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: «يشكّل هذا الاتفاق خطوة أولى محورية تفتح أمام مجموعة ايدج آفاقًا واسعة لتوسيع برامجها الرائدة في مجال الأنظمة غير المأهولة، في الوقت الراهن وعلى المدى الطويل. لا ريب أن التعاون مع مجموعة ’ماغناغي إيروسبيس‘ بهدف استكشاف فرص النمو في هذا القطاع الحيوي ليعزز مكانتنا التنافسية، ونكون دائما في الطليعة من خلال توظيف الخبرات والمعارف الراسخة لأبرز المتخصصين في المجال».

من جانبه، قال باولو غراتسيانو، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة اغناغي ايروسبيس: «يُمثل هذا التعاون خطوة مهمة نحو لعب دور بارز في مجال الأنظمة غير المأهولة بالشراكة مع ايدج، حيث سيتيح لنا هذا الاتفاق تقديم قدراتنا القوية في أنظمة العجلات، وخبراتنا في هياكل الطائرات، ومعرفتنا الواسعة في مجال العمل الجوي التي طورناها من خلال طائرة من طراز» Sky Arrow «ويسعدنا بالفعل بدء هذه المسيرة، خصوصاً مع جهة رائدة مثل ايدج».

تأسست مجموعة «ماغناغي ايروسبيس» عام 1936، وهي مورد بارز وموثوق لكبرى شركات تصنيع المعدات الأصيلة للطيران والدفاع حول العالم، وتدير 11 مصنعاً في كل من إيطاليا والمملكة المتحدة وتركيا والولايات المتحدة الأميركية وكندا والبرازيل. وتشمل قائمة عملائها، كلاً من بوينغ، كولينز، إيرباص، ليوناردو، سافران، لوكهيد مارتن، وإمبراير، وغيرها.