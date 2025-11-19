«طيران الإمارات» و«اينوك» تتعاونان لتطوير مبادرات توريد وقود الطيران المستدام

وقعت طيران الإمارات، ومجموعة «اينوك»، على هامش فعاليات معرض دبي للطيران 2025، مذكرة تفاهم لاستكشاف وتطوير مبادرات مشتركة لتوريد وقود الطيران المستدام «ساف» لطيران الإمارات في مركز عملياتها بدبي.

وتضع مذكرة التفاهم، التي وقعها عادل الرضا، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، وحسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة «اينوك»، إطاراً لإجراء دراسات جدوى لتقييم فرص توريد وقود الطيران المستدام في دبي، بما في ذلك البنية التحتية لسلسلة الإمداد، وقدرات الإنتاج، والجدوى التجارية.

ويهدف التعاون إلى استكشاف مسارات تطوير إنتاج وتوريد وقود الطيران المستدام بصورة اقتصادية ومستدامة في دبي، حيث ستقوم «اينوك» بتقييم إمكانياتها للإسهام في الإنتاج المحلي، كما سيتم تشكيل لجنة توجيهية مشتركة للإشراف على مراحل التقييم والتنفيذ.

وقال عادل الرضا: إن طيران الإمارات تواصل استكشاف سبل دمج وقود الطيران المستدام ضمن عملياتها، وإن الشراكة مع «اينوك» تعد خطوة مهمة في هذا المسار، لافتاً إلى أن تأسيس منظومة توريد موثوقة للوقود المستدام في مركز عمليات الناقلة في دبي يُعد أولوية رئيسية، وأن هذه الشراكة تتيح دراسة أكثر المسارات جدوى لتحقيق ذلك.

من جانبه، قال حسين سلطان لوتاه: إن وقود الطيران المستدام يسهم بدور محوري في خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن النقل الجوي، وإن مذكرة التفاهم مع طيران الإمارات تجسد التزاماً مشتركاً بتطوير إنتاجه محلياً وتعزيز البنية التحتية اللازمة لجعل الطيران منخفض الكربون واقعاً ملموساً، مضيفاً: «مع رؤية دولة الإمارات لتوفير 1% من وقود الطائرات لشركات الطيران الوطنية من الوقود المستدام المنتج محلياً بحلول عام 2031، نؤمن بأن هذا التعاون يقربنا خطوة إضافية نحو تحقيق هذا الهدف».

ويُعد وقود الطيران المستدام وقوداً آمناً ومعتمداً بالكامل، ويمكن استخدامه كمزيج مع وقود الطائرات التقليدي بنسبة تصل إلى 50%، ما ينتج عنه وقود طيران أقل في الانبعاثات الكربونية بنسبة كبيرة على مدار دورة حياته.

ويمكن لوقود الطيران المستدام، في صورته النقية، أن يحد من الانبعاثات بنسبة تصل إلى 80% مقارنة بوقود الطائرات التقليدي، وفقاً للمنهجيات المعتمدة لتقييم دورة الحياة مثل منهجية «CORSIA».