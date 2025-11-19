«هانيويل»: الإمارات مركز عالمي لتطوير تقنيات الطيران المتقدمة

أكد أنتوني فلوريان، رئيس شركة هانيويل لتكنولوجيا صناعة الطيران في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والهند، أن دولة الإمارات أصبحت مركزاً عالمياً لتطوير تقنيات الطيران المتقدمة، مشيراً إلى أن البيئة التشريعية والبنية التحتية في الدولة تسهم في تسريع اعتماد حلول جديدة تعزز السلامة والكفاءة التشغيلية في مختلف القطاعات الجوية.

وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام) على هامش مشاركته في معرض دبي للطيران 2025: إن الشراكة مع الجهات الوطنية في الإمارات تتيح للشركة اختبار ونشر تقنيات حديثة ترتكز على البيانات والذكاء الاصطناعي، موضحاً أن الدولة تمتلك رؤية واضحة لاعتماد أنظمة تنبؤية تقلل المخاطر قبل حدوثها.

وأضاف أن «هانيويل» تعمل جنباً إلى جنب مع المؤسسات المحلية لدعم عمليات الأساطيل التجارية والخاصة، من خلال حلول مصممة لزيادة الاعتمادية وتحسين الاستجابة التشغيلية، مؤكداً أن الإمارات تعد من أكثر الدول تبنياً للتقنيات المتقدمة في إدارة الحركة الجوية.

وأوضح أن التزام «هانيويل» بالسلامة يشكل امتداداً لإرثها الممتد لأكثر من قرن في مجال الطيران، إذ انتقلت الشركة من أنظمة السلامة التفاعلية إلى الحلول التنبؤية التي تدمج الذكاء الاصطناعي لتحسين الوعي الموقعي للطيارين، مشيراً إلى أن التقنيات الحديثة صممت لتعزيز دور الطيار وليس استبداله، وذلك من خلال توفير طبقات حماية تدعم اتخاذ القرار وتحد من الأخطاء التشغيلية.

وأضاف فلوريان أن «هانيويل» تعمل على تعزيز قدرات الطائرات الحديثة من خلال حلول التحكم الذاتي، وكفاءة الطاقة، والتحكم المتقدم في الأنظمة، إلى جانب حزم البرامج التي توسع من إمكانات المركبات الجوية، مبيناً أن العديد من هذه التقنيات يجري تطبيقها أو توسيع نطاقها لتخدم الطيران التجاري والخاص، بما يرفع مستويات الأتمتة ويقلل عبء العمل على الطيارين ويعزز السلامة التشغيلية.

وأشار في هذا الإطار، إلى أن نظام الإنذار المحسن بقرب الأرض «EGPWS» والذي يعد من أبرز الأنظمة التي رفعت معايير السلامة عالمياً، ويزود الطيارين بتحذيرات مبكرة من العوائق والتضاريس ومخاطر المدرجات، موضحا أن هذا النظام هو الآن إلزامي عالمياً على محتوى سلامة الطائرات الكبيرة.

كما لفت إلى برنامجي «SmartRunway وSmartLanding»، المبنيين على منصة «EGPWS»، ويقدمان تنبيهات صوتية ومرئية تقلل من حالات الإقلاع الخاطئ للمدرجات، والنهج غير المستقر، والتجاوزات، مؤكداً أن هذه الأنظمة مفعلة الآن في أكثر من 700 طائرة تابعة لشركة ساوث ويست إيرلاينز، ممثلة بذلك أحد أكبر برامج سلامة المدرجات على مستوى العالم.

وأكد أن نظام «SURF-A» الجديد، والمتوقع اعتماده خلال 2026، يوفر مراقبة دقيقة لتحركات الطائرات والمركبات على المدارج باستخدام بيانات GPS وADS-B، ما يشكل بعداً إضافياً للحماية الأرضية.

وأشار إلى أن «هانيويل» توفر كذلك رادار الطقس «Honeywell RDR 4000» القادر على إنشاء صور ثلاثية الأبعاد لخلايا العواصف، ما يساعد الطيارين على تجنب الاضطرابات الجوية وتغيير المسارات بشكل استباقي.

وذكر أن كل نظام جديد يشكل جزءاً من منظومة موحدة تربط البيانات الفورية بالتحليلات المتقدمة، مؤكداً أن هذا النهج يتيح للطيارين وفرق التشغيل إدارة الرحلات بكفاءة أعلى، خصوصاً في الأجواء المزدحمة.

وقال: إن قطاع الحركة الجوية المتقدمة «AAM» يمثل تحولاً جوهرياً في مستقبل الطيران، خصوصاً مع توسع استخدام الطائرات الكهربائية للإقلاع والهبوط العمودي والطائرات ذاتية التشغيل لنقل الركاب والبضائع، لافتاً إلى أن الشركة تطور أنظمة طيران بالسلك، ومقصورات قيادة جاهزة للعمليات الذاتية، ومكونات كهربائية متقدمة لتسريع اعتماد هذه التقنيات.

وأوضح فلوريان أن مختبر الحركة الجوية المتقدمة التابع للشركة في فينيكس، يختبر تقنيات تشمل الطيران خارج نطاق الرؤية وخلايا وقود الهيدروجين وإدارة الأساطيل رقمياً، مشيراً إلى أن دور الطيار سيتحول تدريجياً نحو الإشراف على العمليات عبر أنظمة تحكم أرضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأن النمو المستقبلي للقطاع يعتمد على منظومة متكاملة تشمل البنية التحتية الرقمية وتنظيم المجال الجوي والصيانة التنبؤية لضمان تشغيل آمن ومستدام للطائرات المأهولة وغير المأهولة.