«الخليج للملاحة القابضة» تحصل على الموافقة لإصدار الأسهم وتحويل السندات إلزامية التحويل إلى أسهم

أعلنت شركة الخليج للملاحة القابضة عن حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن إصدار الأسهم الجديدة وتحويل السندات الإلزامية التحويل إلى أسهم، وذلك ضمن الخطوات التنفيذية النهائية لصفقة الاستحواذ على شركة بروج للطاقة المحدودة «بروج».

وتأتي الموافقة استناداً إلى قرارات الجمعية العمومية المنعقدة 13 مارس 2025 و10 يوليو 2025، التي أقرت زيادة رأس مال الشركة من 837,695,625 درهماً إلى 3,520,241,080 درهماً من خلال تحويل سندات إلزامية التحول بقيمة 500 مليون درهم بسعر 1,10 درهم للسند الواحد إلى 454,545,455 سهماً لصالح مساهمي الشركة الحاليين، إضافة إلى إصدار 358,841,476 سهماً جديداً لصالح شركة بروج للطاقة المحدودة، التي يجوز لها نقلها أو تسجيلها أو التنازل عنها للمستفيدين الحقيقيين بعد استيفاء المتطلبات التنظيمية والحصول على موافقة الهيئة وسوق دبي المالي، وإصدار وتحويل السندات إلزامية التحول بقيمة 2.336 مليار درهم إماراتي لصالح شركة بروج للطاقة المحدودة، التي يجوز لها نقلها أو تسجيلها أو التنازل عنها للمستفيدين الحقيقيين بعد استيفاء المتطلبات التنظيمية والحصول على موافقة الهيئة.

نقل الملكية

ويأتي ذلك استكمالاً لخطوات نقل ملكية الشركات التابعة لـ«بروج» إلى شركة الخليج للملاحة، في إطار اتفاقية البيع والشراء الموقعة بين الطرفين بتاريخ 27 مايو 2025، التي تشمل شركات بروج للاستثمارات البترولية والغاز م.م.ح، بروج للاستثمارات البترولية والغاز، المرحلة الثالثة، وBPGIC PHASE 3 LTD.

وبموجب الخطوة التنظيمية المهمة، تم التنسيق مع سوق دبي المالي ليتم إدراج الأسهم الجديدة في سوق دبي المالي يوم الاثنين الموافق 24 نوفمبر 2025، وذلك بخصوص البند رقم 1 و2.

والجدير بالذكر أنه بعد تحويل السندات الصادرة لشركة بروج إلى أسهم كما تمت الإشارة إليه في البند رقم 3 سيكون رأس مال الشركة الجديد 3,520,241,080 درهماً موزعة على 3,520,241,080 سهماً، والمتوقع إتمامه بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع.

وأكدت الشركة أن الموافقة تعكس ثقة الجهات التنظيمية في استراتيجية الخليج للملاحة وخططها المستقبلية الهادفة إلى بناء منظومة لوجستية متكاملة في قطاع الطاقة، تجمع بين خدمات النقل البحري، والتخزين، والدعم البحري، وتعزز من حضور الإمارات بوصفها مركزاً إقليمياً رئيسياً في خدمات النفط والغاز.

خطوة استراتيجية

وقال أحمد الكيلاني، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للملاحة القابضة: «يمثل هذا الإنجاز محطة محورية في مسيرة نمو الخليج للملاحة، فالصفقة ليست مجرد استحواذ، بل خطوة استراتيجية نحو التكامل في الخدمات اللوجستية للطاقة. ومن خلال توحيد خبراتنا في النقل البحري مع البنية التحتية المتقدمة لشركة بروج، نهدف إلى تقديم قيمة مضافة لعملائنا ومساهمينا، والمساهمة بفاعلية في دعم قطاع الطاقة في الإمارات».