إكسبو دبي تفتح عددا من معارضها للأطفال دون سن 12 عاماً مجاناً لمدة 4 أشهر

افتتحت مدينة إكسبو دبي عددا من معارضها للأطفال دون سن 12 عاماً مجاناً ابتداء من أول يونيو الجاري وحتى 30 سبتمبر المقبل وذلك في إطار دعمها للأنشطة العائلية والثقافية خلال عطلة عيد الأضحى والعطلة الصيفية.

وتشمل المعارض التي توفر دخولاً مجانياً للأطفال: “تيرّا” و”الرؤية” و”ألف”، وهي من أبرز الوجهات الثقافية والتعليمية في المدينة، وتقدّم محتوى معرفياً وتفاعلياً يستهدف فئات عمرية متنوعة، ضمن بيئة تعزز مفاهيم الاستدامة والتاريخ والرؤية المستقبلية.

ويعرض جناح “ألف” تطور وسائل التنقل والتواصل عبر التاريخ، بينما يسلّط “تيرّا” الضوء على قضايا البيئة والتنوع البيولوجي، ويقدّم تجربة تفاعلية تركز على أهمية الممارسات المستدامة.

أما “الرؤية”، فيوثق محطات رئيسية في مسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويعرض تطور دبي إلى مركز عالمي.

وتأتي هذه المبادرة ضمن أنشطة مدينة إكسبو دبي المستمرة كموقع متعدد الاستخدامات، يدمج بين الثقافة والتعلم والترفيه، ويستقبل الزوار من مختلف الفئات العمرية، بهدف تعزيز مكانته كوجهة مستدامة ومفتوحة على مدار العام.