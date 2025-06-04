باركليز يرفع مستهدفه للأسهم الأمريكية.. ويخفضها الربع لمالكة «غوغل»

رفع بنك «باركليز» مستهدفه للأسهم الأمريكية في نهاية العام الجاري، مستنداً إلى انحسار حالة عدم اليقين التجاري، وتوقعات بعودة نمو الأرباح إلى مستوياتها الطبيعية بحلول عام 2026.

وتوقع محللو المصرف البريطاني في مذكرة صدرت الأربعاء، وصول مؤشر «إس آند بي 500» إلى 6050 نقطة في نهاية 2025، بارتفاع عن التقدير السابق البالغ 5900 نقطة.

تُشير التوقعات الجديدة لارتفاع مؤشر «إس آند بي 500» بحوالي 1.32 %، مقارنة بإغلاق الثلاثاء، ليواصل الصعود إلى مستوى 6700 نقطة بحلول نهاية 2026.

وتوقع محللو المصرف، استيعاب التأثيرات الناجمة عن الرسوم الجمركية خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، ما سيمهد الطريق أمام تعافي وتيرة نمو الأرباح في العام المقبل.

تأتي هذه المراجعة في أعقاب خطوات مماثلة من المصارف الأخرى، حيث رفع «دويتشه بنك» مستهدفه للمؤشر الأمريكي هذا العام، مع انخفاض تأثير الرسوم الجمركية في أرباح الشركات، إلى جانب مرونة الاقتصاد الأكبر في العالم.

ألفابت

فيما حذر بنك باركليز من أن أسوأ سيناريو محتمل في قضية الاحتكار ضد غوغل، قد يؤدي إلى تراجع سهم شركة ألفابت المالكة لها بنسبة تصل إلى 25 %، وذلك بعد دراسة مجموعة من السيناريوهات المحتملة، التي قد تنجم عن الحكم في القضية.

وكانت محكمة فدرالية قد قضت العام الماضي بأن ألفابت تُمارس احتكاراً في سوق البحث والإعلانات المرتبطة به، ومن المتوقع صدور قرار قضائي حول سبل المعالجة خلال الأشهر المقبلة.

ورغم أن احتماله ضئيل، إلا أن باركليز أشار في مذكرة للعملاء، إلى إمكانية أن تجبر المحكمة شركة ألفابت على بيع متصفح «غوغل كروم» لطرف آخر، مثل مايكروسوفت. واعتبر البنك أن ذلك سيكون بمثابة «حدث البجعة السوداء» بالنسبة للسهم، أي سيناريو نادر الحدوث، لكنه قد يؤدي إلى تراجع كبير للسهم.

وقدّر باركليز أن التخلي عن كروم، قد يضغط على ربحية السهم بأكثر من 30 %، نظراً لأن المتصفح يمثل نحو 35 % من عائدات غوغل من البحث، ويضم نحو 4 مليارات مستخدم.

ويتوقع البنك أن يؤدي هذا السيناريو إلى تراجع السهم بنسبة تتراوح بين 15 % و25 %، جزئياً، لأن «لا أحد من المستثمرين» الذين تحدث إليهم البنك يضع هذا الاحتمال في الحسبان.

وقال المحللون: «رغم أن احتمال التخلي عن كروم لا يزال ضعيفاً، إلا أنه ارتفع في رأينا»، مضيفون: «ربما كان هذا أسلوب القاضي للضغط على محامي غوغل».

وكانت شركات تقنية أخرى، من بينها أوبن إيه آي المطورة لتقنية ChatGPT، قد أعربت عن اهتمامها بشراء كروم، في حال طُرح للبيع.

ويرى باركليز أن هناك حلولاً أخرى مرتبطة بالقضية، قد تكون أكثر ترجيحاً. فقد يُطلب من غوغل، على سبيل المثال، إتاحة فهرسها لمنافسيها عبر الترخيص، وهو ما قد يضغط على ربحية السهم بنسبة تتراوح بين 10 % و15 %، ويؤدي إلى تراجع السهم بنسبة تتراوح بين 5 % و10 %، وفقاً لتقديرات المحللين.