اطلاق "داماك آيلاندز 2" في دبي باستثمارات 20 مليار درهم

أعلنت شركة داماك العقارية عن إطلاق سابع مجتمعاتها السكنية الرئيسية في دبي "داماك آيلاندز 2" بتكلفة استثمارية تصل الى 20 مليار درهم، والمشروع يتميز بطابعٍ استوائي نابضٍ بالحياة في قلب دبي ويُعيد تعريف مفهوم الحياة على الواجهة البحرية ضمن مجمعات سكنية تحاكي أشهر الجزر الاستوائية في العالم.

ويأتي الإطلاق في وقتٍ يواصل فيه السوق العقاري في دبي تسجيل أداءٍ استثنائي، إذ بلغت قيمة المبيعات 525.87 مليار درهم إماراتي في أول 290 يوماً من عام 2025، متجاوزةً الرقم القياسي المسجل في العام 2024 بأكمله، فيما شهد الربع الثالث من العام تسجيل 59,228 من التصرفات العقارية بقيمة إجمالية بلغت 170.7 مليار درهم، في أعلى رقم فصلي على الإطلاق.

وخلال النصف الأول من هذا العام، بلغت مبيعات الوحدات السكنية 261.1 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 36.4%، في الوقت الذي يشهد فيه السوق مواصلة ارتفاع الطلب من قبل المستثمرين بنسبة 26% مقارنة بالعام السابق. كما تصدّر مشروع داماك آيلاندز خلال النصف الأول من العام 2025، مبيعات الفلل ووحدات التاون هاوس بعدد 4,185 صفقة، بينما سجل مشروع داماك هيلز 2 نحو 1,942 صفقة، ما يعكس استمرار ثقة المستثمرين في مشاريع داماك والمكانة الراسخة التي تتمتع بها في السوق العقاري بدبي.

وقالت أميرة سجواني، العضوة المنتدبة لشركة داماك العقارية بهذه المناسبة: "يعكس مشروع داماك آيلاندز 2 روح الجزر الاستوائية وطموح دبي في آنٍ واحد، فهو ليس مجرد مكان للعيش، بل تجربة متكاملة لاستكشاف روعة نمط حياة الجزر في قلب المدينة، حيث يحتفي بجمال الطبيعة، ويقدّم في الوقت ذاته مستوى رفيعاً من الرقي والجودة والفخامة التي تميّز مشاريع داماك".

وأضافت: إن دولة الإمارات، ودبي على وجه الخصوص، تواصل جذب مزيد من الأثرياء من بريطانيا والصين والولايات المتحدة، مشيرةً إلى أن هذا التدفق يعزز الطلب القوي على الوحدات السكنية الفاخرة في الإمارة.

وأضافت سجواني: إن نمو الاقتصاد المحلي وارتفاع أعداد السكان يضعان ضغوطاً على المعروض العقاري، الذي لا يواكب وتيرة الطلب المتسارعة، مشيرةً إلى أن حصة الشركة من سوق العقارات الفاخرة، تصل إلى نحو 5% في بعض الشرائح السعرية، لتتراجع تدريجياً في الفئات الأعلى سعراً.

واحتضنت "كوكاكولا أرينا" حفل إطلاق المشروع الجديد بحضور حسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة داماك، وأميرة سجواني، وبمشاركة نجمَي بوليوود رانبير كابور وعليا بهات، إلى جانب عرض موسيقي حيّ قدّمه الفنان ماجد المهندس، ما أضفى على الحدث أجواءً فنية واحتفالية رائعة.

وتواصل داماك توسّعها عالمياً بعد عامٍ قياسي من النمو، حيث سجل مشروع داماك آيلاندز 1 في عام 2024، رقماً قياسياً عالمياً بدخوله موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعدما حقق أعلى مبيعات لمشروع سكني واحد بقيمة 10 مليارات درهم خلال 24 ساعة ، ومع إطلاق مشاريع جديدة مثل "ريفيرسايد فيوز"، و"داماك ديستريكت"، و"تشيلسي ريزيدنسز من داماك"، ومشروع "ذا ديلمور" في ميامي، لترسّخ رؤيتها القائمة على توفير أسلوب حياة استثنائي حول العالم. كما سجّلت مشاريعها في دبي نمواً ملحوظاً في الأسعار منذ إطلاقها، حيث ارتفعت أسعار وحدات التاون هاوس في "داماك هيلز 1" بنسبة 86%، والفلل بنسبة 72%، فيما سجّلت وحدات التاون هاوس في مجتمع "داماك هيلز 2" نمواً بنسبة 60%، وفلل "داماك آيلاندز" بنسبة 29%، الأمر الذي يعكس الثقة المتواصلة للمستثمرين في القيمة طويلة الأمد لعلامة داماك ومشاريعها الفاخرة.