لوحات إعلانية تدعو سكان لندن للهروب إلى دبي لتجنب سرقة الهواتف

في وقتٍ تتزايد فيه معدلات الجريمة في مدنٍ عالمية كبرى، تواصل دبي ترسيخ مكانتها كأحد أكثر المدن أماناً وتنظيماً في العالم، حيث تجتمع الرفاهية مع الأمن والاستقرار لتشكل نموذجا فريدا للعيش والعمل والسياحة.

ولعل هذا الشعور بالأمان الذي تتميز به دبي كان وراء حملة إعلانية اجتاحت شوارع لندن مؤخرا، إذ ظهرت لوحات ضخمة تدعو السكان إلى "الهروب إلى دبي لتجنب سرقة الهواتف"، في إشارة إلى ارتفاع معدلات الجريمة في العاصمة البريطانية، حيث يتم الإبلاغ عن سرقة هاتف كل ست دقائق.

فقد ظهرت لوحات إعلانية في مختلف أنحاء لندن تحث الناس على الهروب إلى دبي لتجنب سرقة الهواتف،منها ملصقات كبيرة الحجم في هاكني وساوثوورك، وهما من أسوأ المناطق التي تشهد سرقة الهواتف في العاصمة البريطانية لندن.

وبحسب موقع "standard" فقد أظهرت أرقام صادرة عن شرطة العاصمة البريطانية أن سرقات الهواتف المحمولة في لندن ارتفعت إلى رقم قياسي بلغ أكثر من 116 ألف سرقة العام الماضي.

وأطلقت شركة GymNation، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، حملة إعلانية واسعة النطاق هذا الأسبوع، تتيح لسكان لندن فرصة "الهروب" من السرقة.

وأوضح روري ماكنتي، مدير التسويق الرئيسي بالشركة، أن الفكرة هي توفير مساحات مجانية في دورة الدفاع عن النفس "لاستعادة ثقة سكان لندن في الشوارع".

وقال ماكنتي: "إن هذه الحملة تأتي في الوقت المناسب بشكل لا يصدق، حيث أعلنت شرطة العاصمة عن تعيين رئيس جديد مخصص لإيجاد تكتيكات جديدة لمعالجة سرقة الهواتف في لندن - وأرقام السرقة مذهلة".

وأضاف: "نحن لا نطلب من الناس محاربة الجريمة بالأيدي، بل نطلب منهم التوقف عن الاستسلام للخوف. سكان لندن فخورون ومرنون. يستحقون الشعور بالثقة والأمان أثناء سيرهم في الشارع وفي تنقلاتهم من وإلى أماكن عملهم، لذا أنشأنا ملاذا مخصصا للدفاع عن النفس لمساعدتهم على استعادة تلك الثقة - ومن منا لا يرغب في زيارة دبي؟

وأضاف "دبي هي المكان الأكثر أمانا في العالم، والطقس ليس سيئا أيضا".

تأتي اللوحات الإعلانية مزودة برمز الاستجابة السريعة "امسح بسرعة قبل سرقة هاتفك" ليتمكن الجمهور من مسحه ضوئيا وتأمين مكان مجاني في معسكر الدفاع عن النفس في دبي.

ويأتي الإعلان في الوقت الذي يتوافد فيه الآلاف من سكان لندن إلى دبي، حيث يعيش الآن نحو 240 ألف بريطاني مغترب في المدينة .