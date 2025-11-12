"موانئ أبوظبي" و"المفوضية الاقتصادية الأوراسية" توقعان اتفاقية تعاون

وقعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية مع المفوضية الاقتصادية الأوراسية، وهي الهيئة التنظيمية العليا للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، يتم بموجبها استكشاف فرص التعاون في مجالات النقل والبنية التحتية ورقمنة التجارة في منطقتي أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى.

وقع الاتفاقية معالي أرزيبك كوجوشيف، عضو مجلس الإدارة ووزير الطاقة والبنية التحتية في المفوضية الاقتصادية الأوراسية، والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي.

وقال معالي أرزيبك كوجوشيف، إن تعزيز التعاون في مجال النقل والبنية التحتية مع شريك عالمي المستوى مثل مجموعة موانئ أبوظبي يعد خطوة مهمة نحو مواصلة مسيرة المفوضية لتطوير ودعم التكامل الاقتصادي في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، لافتا إلى أن الاتفاقية تتيح فرصة لترسيخ دور الاتحاد كمحرك رئيسي للنمو والتعاون الاقتصادي، بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار للدول الأعضاء ومجتمعات المنطقة.

وتتضمن بنود الاتفاقية، أن تعمل كل من مجموعة موانئ أبوظبي والمفوضية الاقتصادية الأوراسية على تسريع وتيرة التعاون وتبادل المعرفة في مجالات النقل والبنية التحتية ورقمنة التجارة، بما في ذلك إمكانية تأسيس مراكز لوجستية جديدة في المنطقة.

وتشمل أوجه التعاون توحيد وتسريع استخدام أنظمة إدارة الوثائق الإلكترونية، ودمج الأنظمة الرقمية المتقدمة، ومواءمة الأطر التنظيمية، واستقطاب الاستثمارات لتطوير بنية تحتية لوجستية جديدة.

وستقوم مجموعة موانئ أبوظبي، بموجب الاتفاقية، بدراسة فرص الاستثمار وإنشاء مراكز لوجستية ومحطات بحرية في دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، إلى جانب توسيع نطاق تكامل الأنظمة الرقمية ليشمل كذلك الدول غير الأعضاء.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، إن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في إطار جهود مجموعة موانئ أبوظبي لتعزيز الربط بين ممرات التجارة العالمية، وإنها تعكس عمق الشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وأضاف أن المجموعة تتطلع من خلال تبادل خبراتها الواسعة في مجالات تشغيل المحطات والتحول الرقمي والخدمات البحرية، إلى بناء سلاسل توريد أكثر مرونة وكفاءة، تعود بالنفع عليها وعلى شركائها.

وأردف أن هذا التعاون يأتي انسجاماً مع رؤية "موانئ ابوظبي" للتوسع في أسواق دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، بما يسهم في ازدهار أعمال شركائها ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت مركزاً تجارياً محورياً لدول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 30 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 27% مقارنة بعام 2023، وفقاً لبيانات وزارة التجارة الخارجية.

وتعد مجموعة موانئ أبوظبي مستثمراً رئيسياً وممكّناً رائداً للتجارة في كازاخستان وآسيا الوسطى، إذ تعمل على تطوير مراكز لوجستية ضمن ممر التجارة الأوسط الذي يربط بين الصين وأوروبا. وقد استثمرت المجموعة مؤخراً في مشاريع لوجستية وموانئ وشحن في كل من جورجيا وكازاخستان وأوزبكستان.

وفي كازاخستان، تتعاون المجموعة حالياً مع شركة "كازمور ترانسفلوت" الوطنية للشحن البحري، في نقل النفط الكازاخستاني عبر بحر قزوين إلى أذربيجان، حيث يتم ضخه إلى شبكات الأنابيب الغربية. كما أعلنت المجموعة في وقت سابق من هذا العام عن تأسيس شركة "غلف لينك"، وهي مشروع مشترك مع شركة السكك الحديدية الوطنية الكازاخستانية، بهدف تعزيز الربط متعدد الوسائط، وتسريع التحول الرقمي في المنطقة.