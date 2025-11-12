قمة «فينوفيكس» في دبي تبحث تسارع التحول الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي الإماراتي

أكد خبراء مشاركون في قمة «فينوفيكس الشرق الأوسط 2025»، التي تعقد على مدار يومي 11 و12 نوفمبر في فندق أنانتارا داون تاون دبي، أن اندماج تقنيات الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، والعملات الرقمية سيشكل الأساس للجيل القادم من الخدمات المالية. وأشار الخبراء إلى أن هذه التقنيات تمثل تحولاً هيكلياً نحو بيئات مصرفية أكثر أماناً وذكاءً وتركزاً على احتياجات العملاء، ومن المتوقع أن تعيد رسم ملامح أنظمة الدفع، والامتثال، والكفاءة التشغيلية في مختلف أنحاء المنطقة.

وتجمع قمة «فينوفيكس»، في نسختها العالمية الثالثة والثلاثين، بين صناع القرار والجهات التنظيمية ورواد التكنولوجيا لتبادل الرؤى والاستراتيجيات التي ترسم ملامح مستقبل القطاع المصرفي والتقنيات المالية (فينتك). وشهدت القمة هذا العام مشاركة نخبة من كبار المسؤولين وصناع القرار في القطاع، من بينهم عمر عبدالله رضا من وزارة المالية - دولة الإمارات العربية المتحدة، ومحمد وسيم خياطة من مصرف الإمارات للتنمية، والدكتور هاني الغانم من شركة «Uniphore»، كما انضم إليهم عدد من كبار التنفيذيين والخبراء في أبرز المؤسسات المالية في دولة الإمارات، بما في ذلك البنك العربي المتحد، وإتش إس بي سي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، وبنك أبوظبي الأول، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف عجمان، وبنك أم القيوين الوطني، وبنك المشرق.

وسلطت القمة، التي عقدت تحت شعار «رقمي، لا مركزي ومبتكر»، الضوء على محاور استراتيجية ترسم ملامح مستقبل القطاع المالي، من خلال جلسات نقاش تناولت كيفية توظيف الأمن السيبراني كميزة تنافسية استراتيجية، وبناء منظومات رقمية شاملة وعابرة للحدود، وإعادة ابتكار مشهد المدفوعات بما يواكب عصر الذكاء الاصطناعي، لتوفير تجارب سلسة وآمنة وذكية. كما ناقش الخبراء خلال القمة الدور المحوري الذي تلعبه الأتمتة وتوحيد الأطر التنظيمية والتقنيات الناشئة مثل البلوك تشين والعملات الرقمية في تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية وتحفيز الابتكار المرتكز على احتياجات العملاء.

كما ناقش الخبراء أهمية تجربة العملاء والأتمتة باعتبارهما عنصرين أساسيين في الارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز بناء منظومات مالية بلا حدود. وسلطوا الضوء على التأثيرات الملموسة للأتمتة في القطاع المالي، بما في ذلك إجراءات تسجيل العملاء الفورية، والمنصات المصممة وفق احتياجات كل مستخدم، وتحسين الكفاءة التشغيلية للعمليات.

وخلال مشاركته في إحدى الجلسات الحوارية، أكد سرينيفاسان سامباث، مدير تكنولوجيا المعلومات في مجموعة بنك أبوظبي الأول، أن الأتمتة ليست مبادرة ذات طابع مؤقت، بل تمثل مساراً مستمراً يتطور باستمرار مع نضوج التكنولوجيا وتغير توقعات العملاء.

وتعليقاً على تطور الأتمتة الذكية التي تتجاوز مفهوم أتمتة العمليات الروبوتية التقليدية، أضاف «سامباث» قائلاً: «لقد انتقلنا من الأتمتة الروبوتية الأساسية للعمليات إلى الأتمتة الذكية المعتمدة على واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، ما يتيح للأنظمة التعرف على طبيعة العمليات وتحسين الكفاءة التشغيلية بشكل ملموس».

وفي معرض حديثه عن التحديات المرتبطة بالأتمتة، قال عبدالله الطائي، الرئيس التنفيذي للقطاعات التشغيلية في البنك العربي المتحد:

«تعد الأنظمة القديمة، وضعف جودة البيانات، ومقاومة التغيير، والتحديات السيبرانية، والتشريعات المتغيرة من أبرز العقبات التي تعيق تطبيق الأتمتة المتقدمة. ولضمان نجاح الأتمتة، لا بد من إدارة فعالة للتغيير، وتأهيل الموظفين بمهارات جديدة، والتعامل بجدية مع مخاوفهم المرتبطة بأمن الوظائف. كما يجب أن تكون تطبيقات الذكاء الاصطناعي مرتبطة بحالات استخدام واضحة، إذ إن أي تنفيذ غير منسجم مع الاحتياجات الفعلية يؤدي إلى الفشل. أما العائد على الاستثمار، فهو لا يتحقق فوراً، بل يأتي تدريجياً كما تؤكد التجارب العالمية».

وشدد شاباز أحمد، المدير التنفيذي لشركة «إكسيبكس»، الجهة المنظمة لقمة «فينوفيكس»، على أن «الابتكار والتكنولوجيا والتعاون تتكامل اليوم لتشكل ملامح مستقبل القطاع المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة بصفة خاصة ومنطقة الشرق الأوسط عموماً». وأشار إلى الحاجة الملحة إلى «التفكير برؤية مستقبلية، والبدء من الآن في بناء منظومة التقنيات المالية للمرحلة المقبلة».

وسلط أحمد الضوء على أهمية قمة «فينوفيكس» باعتبارها منصة محورية تعنى باستشراف المستقبل واتخاذ خطوات عملية نحو التغيير، واصفاً إياها بأنها «مساحة للرؤى الاستباقية والعمل، تلهم القادة لتبني التغيير وقيادة موجة التطور التالية في القطاع المالي». وأشار إلى أن «الشراكات بين البنوك وشركات الفينتك والجهات التنظيمية تعد ضرورية لبناء منظومات مالية مستدامة وشاملة، بما يعكس توجهاً موحداً للقطاع نحو نمو تحويلي وشامل في المشهد المالي الإقليمي».

وصرح المدير العام للاستراتيجية في بنك الكويت الدولي، عبدالله العوضي، قائلاً: «ننظر إلى تحسين العمليات التشغيلية وتوظيف الذكاء الاصطناعي كركيزة استراتيجية أساسية، حيث نركز على ترسيخ المرونة في جميع مستويات العمل، لضمان أن تتحول رحلة التحول الرقمي إلى كفاءة ملموسة وثقة متزايدة لدى العملاء. إن مستقبل العمل المصرفي سيتحدد بمدى سرعة تكيف المؤسسات، ونحن ملتزمون بأن نكون في طليعة هذا التغيير».

وتحدث أوليفيير بوسوليني، الرئيس التنفيذي لأمن المعلومات في مجموعة بنك المشرق، عن الثقة الرقمية والأمن السيبراني في ظل التحديات التنظيمية المعقدة بعصر الاتصال الفائق، قائلاً: «في عالم اليوم شديد الترابط، تحولت الجريمة الإلكترونية إلى صناعة تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات، يديرها مهاجمون يعملون كمؤسسات منظمة تملك موارد هائلة. ومع انفتاح قطاعي البنوك والمال على تقنيات وواجهات برمجة تطبيقات جديدة، تتزايد المخاطر، ما يجعل من بناء الثقة الرقمية أمراً أكثر أهمية من أي وقت مضى. لكننا نواجه شبكة معقدة – وأحياناً متعارضة – من اللوائح التنظيمية التي تعيق قدرتنا على التصدي الفعال لهذه التهديدات. ولهذا، نحتاج اليوم وبشكل عاجل إلى معايير أمنية موحدة، وتعاون عابر للحدود لمواجهة التحديات المشتركة».

وأضاف: «لا يمكن التعامل مع الأمن كمجرد خطوة لاحقة أو مسؤولية حصرية لفرق تقنية المعلومات. بل يجب أن تكون مسؤولية جماعية ومتكاملة، تبدأ منذ المراحل الأولى لاتخاذ القرارات وتكون جزءاً من ثقافة المؤسسة، ويشارك فيها الجميع من المطورين وصولاً إلى القيادات».

وتعليقاً على منصة الذكاء الاصطناعي التي أطلقها مصرف عجمان، قال جيوتي رانجان، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في مصرف عجمان: «تجمع المنصة بين اللمسة البشرية وتقنيات التعلم الآلي، حيث توفر تغذية راجعة فورية وتوجه العملاء نحو المنتجات والخدمات الأنسب لاحتياجاتهم، ما يعزز من مستوى التفاعل ويوفر تجربة مصرفية أكثر ذكاءً وتخصيصاً».

وفي المرحلة المقبلة، تسعى «فينوفيكس» إلى ترسيخ مكانتها كمحرك أساسي للابتكار المالي، من خلال تعزيز التعاون بين البنوك، وشركات التكنولوجيا المالية، والجهات التنظيمية. وستواصل الفعالية في نسخها القادمة تسليط الضوء على التقنيات الناشئة، وتوحيد معايير الأمن السيبراني، واعتماد استراتيجيات شاملة تدعم النمو المستدام وتعزز مرونة القطاع المالي في المنطقة.