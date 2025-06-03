«صندوق حي دبي للمستقبل» يدعم 190 شركة ناشئة بـ1.65 مليار دولار

استعرضت اللجنة الإشرافية لـ«صندوق حي دبي للمستقبل» خلال اجتماعها السنوي الثالث، استثمارات الصندوق وشراكاته وإنجازاته خلال الفترة الماضية، ورؤيته وخططه المستقبلية لتعزيز منظومة الابتكار والاستثمار وريادة الأعمال في دبي، وجهوده في توظيف الشراكات مع رواد الأعمال والمستثمرين والجهات المعنية، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33 ).

ونجح الصندوق الذي يُشرف عليه مركز دبي المالي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل، بدعم أكثر من 190 شركة ناشئة في مختلف القطاعات من خلال الاستثمارات المباشرة والصناديق الاستثمارية الشريكة، وتم جمع أكثر من 1.65 مليار دولار من الالتزامات الاستثمارية من هذه الصناديق حتى نهاية 2024.

واستعرض مجلس الإدارة أبرز الإنجازات التي حققها الصندوق في إطار مستهدفاته الاستثمارية خلال عام 2024، والتي شملت دعم أكثر من 190 شركة ضمن المحفظة الاستثمارية، من خلال الاستثمارات المباشرة و12 مبادرة Fund of Funds بالإضافة إلى جمع أكثر من 1.65 مليار دولار من الالتزامات الرأسمالية عبر الصناديق المدعومة حتى نهاية العام.

كما واصل الصندوق الالتزام بمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33 )، ما يعزز مكانة الصندوق كرافد رئيسي في تسريع الابتكار وتعزيز التكنولوجيا وتنمية رأس المال البشري ورأس المال الجريء على مستوى المنطقة.

تبني الابتكار

وقال خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل رئيس مجلس إدارة صندوق حي دبي للمستقبل: «تؤكد هذه الإنجازات أهمية الدور المحوري لـ«صندوق حي دبي للمستقبل» في دعم نمو قطاع الاقتصاد الرقمي في دبي والقائم على تبني الابتكار وتوظيف أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا المستقبل في كافة القطاعات الرئيسية».

وبالإضافة إلى أنشطته الاستثمارية وشراكاته المتنوعة، ركز «صندوق حي دبي للمستقبل» في عام 2024، على إبراز دور الاستثمارات في تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز الابتكار القابل للتوسع.

فرص الشراكات

ونشر الصندوق دراسات حول هذا الجانب بالشراكة مع عدد من المؤسسات مثل دائرة الأراضي والأملاك في دبي وهيئة الصحة بدبي، لاستكشاف فرص شراكات الابتكار التي تتماشى مع أولويات الجهات الحكومية وتطوير الحلول المُوجّهة للشركات الناشئة. كما قاد الصندوق مشاريع تجريبية مع «نستله» و«أمازون ويب سيرفيسز» بهدف تحديد الفرص المُتاحة في مجال تبني التكنولوجيا وتمكين الأعمال.

ويُعد صندوق حي دبي للمستقبل عنصراً فاعلاً في مشهد رأس المال الاستثماري في دولة الإمارات، ويُسهم بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33 )، ووضع الأساس لمستقبل تتقاطع فيه الخبرات المتخصصة في رأس المال الاستثماري مع السياسات والتنظيمات المتطورة لدعم النمو المستدام وتعزيز التأثير العالمي. ويعكس ذلك التزام الصندوق الأوسع بتحويل رأس المال إلى أثر ملموس، يشمل ليس فقط العوائد المالية، بل أيضاً القيمة التشغيلية والرؤى الاستراتيجية والقدرة على الابتكار لدى جميع الجهات الفاعلة في اقتصاد المستقبل بالمنطقة.

ومع إعلان دولة الإمارات تخصيص العام 2025 «عام المجتمع»، جدّد صندوق حيّ دبي للمستقبل التزامه ببناء جسور متينة في مجال الابتكار بين المؤسسين والممولين والشركات الناشئة والجهات التنظيمية والأسواق الإقليمية والعالمية.

دفع النمو

وقال عارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي عضو لجنة الإشراف على صندوق حي دبي للمستقبل: «يُسهم الصندوق من خلال المشاريع الاستثمارية بترسيخ مكانة دبي رائداً عالمياً في الابتكار، وسنواصل تعزيز التعاون مع شركائنا العالميين الملتزمين أيضاً بدفع عجلة النمو الاقتصادي المستقبلي».

وسيركز «صندوق حي دبي للمستقبل» في 2025 على توسيع نطاق توظيف الاستثمارات، وإعطاء الأولوية للصناديق والاستثمارات المشتركة التي تدعم بناء منظومة الابتكار والمرونة الاقتصادية، وتعزيز الشراكات والتعاون مع منصات تجمع كبار رواد الأعمال والشركات الناشئة مع الجهات التنظيمية والمستثمرين في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

المشاريع النوعية

وقال نادر البستكي العضو المنتدب لصندوق حي دبي للمستقبل: «حقق الصندوق العديد من الإنجازات البارزة خلال 2024، ونجح بتوسيع نطاق استثماراته وشراكاته، وسنواصل العمل على تحقيق الأهداف المستقبلية ودعم الاستراتيجيات الوطنية والمبتكرين وأصحاب المشاريع النوعية والهادفة، وتعزيز مرونة منظومة الابتكار وريادة الأعمال ترسيخاً لمكانة دبي كعاصمة عالمية لتوظيف الفرص المستقبلية».