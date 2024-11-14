دبي للاستثمار تحقق 650.51 مليون درهم أرباحاً صافية خلال 9 أشهر

أعلنت دبي للاستثمار، عن تحقيق أرباح صافية بعد خصم الضرائب بلغت 241.31 مليون درهم عائدة لملاك الشركة، وذلك خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 236.54 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، كما حققت المجموعة أرباحا صافية بعد خصم الضرائب بلغت 650.51 مليون درهم عائدة للملاك، وذلك خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.

وارتفعت الأرباح العائدة لملاك الشركة بعد خصم الضرائب بنحو 80% خلال فترة التسعة أشهر المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2024، و78% خلال الربع الثالث من العام والمنتهية بالتاريخ ذاته، وذلك في حال استثناء المكاسب غير المتكررة من التقييم العادل للعقارات الاستثمارية.

وبلغ إجمالي أصول المجموعة 21.81 مليار درهم بتاريخ 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 21.44 مليار درهم إماراتي بتاريخ 31 ديسمبر 2023. كما سجلت حقوق ملاك الشركة 13.58 مليار درهم مقارنة بـ 13.46 مليار درهم بتاريخ 31 ديسمبر 2023.

قال خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار: "يجسد الأداء المالي لشركة دبي للاستثمار خلال التسعة أشهر المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2024 الالتزام الاستراتيجي للمجموعة بالنمو المستدام والتنوع المدروس للمحفظة الاستثمارية. وتظهر هذه الإنجازات مستويات القوة والمرونة الداعمين لعملياتنا التجارية الأساسية. ونتطلع للمستقبل بتفاؤل وإيجابية بفضل الزخم الديناميكي الذي يشهده قطاع العقارات، بالإضافة إلى تحسن مستويات أداء محفظتنا الاستثمارية. ونواصل تحقيق الإيرادات من تسييل أصولها العقارية كجزء من أهدافها الاستراتيجية. كما تحافظ على مكانتها وقدرتها لتحقيق قيمة طويلة الأجل لملاك الشركة، وذلك عبر الاستفادة من الفرص الناشئة واعتماد استراتيجيات الاستثمار المستقبلية".