701 مليون طرد في يوم واحد ... مهرجان 11.11 للتسوق يحقق رقماً قياسياً في الصين

أظهرت بيانات واردة من الهيئة الوطنية للبريد يوم الثلاثاء الماضي أن شركات البريد والتوصيل السريع في الصين تعاملت مع 701 مليون طرد يوم الاثنين الماضي، الذي صادف ذروة مهرجان "11.11" للتسوق عبر الإنترنت في العام الجاري.

ويعد هذا الرقم 1.51 ضعف متوسط حجم الطرود اليومي العادي، كما يمثل نموا قدره 9.7 في المائة على أساس سنوي، وفقا لوكالة الأنباء الصينية شينخوا.

ومنذ دخول أيام الذروة لمهرجان التسوق في 21 أكتوبر الماضي، استمر سوق التوصيل السريع في التوسع، حيث تعامل مع ما متوسطه أكثر من 580 مليون طرد يوميا، حسبما أظهرت البيانات.

ويعود توسع سوق التوصيل السريع إلى التنامي المستمر في طلب المستهلكين عبر الإنترنت، الأمر الذي قدم دعما قويا لتوسع الطلب المحلي وتوطيد وتعزيز زخم التعافي الاقتصادي في البلاد.

وبالنسبة لفترة مهرجان"11.11" للتسوق عبر الإنترنت في هذا العام، نفذت صناعة التوصيل البريدي الشاملة في الصين تدابير متعددة لضمان عمليات سلسة ومستقرة وحسنت قدرتها وكفاءتها.

وقد ظل مهرجان "11.11" للتسوق عبر الإنترنت، الذي أطلق لأول مرة في عام 2009، يحفز تدفقات الإنفاق القوية في أحد أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم.