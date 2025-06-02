"سند" و"أيركاب ماتريلز" تبرمان صفقة بقيمة 400 مليون درهم

أعلنت مجموعة سند عن إبرام صفقة استراتيجية مع شركة "أيركاب ماتريلز"، ذراع "أيركاب" المتخصص والموزع العالمي لمكونات المحركات وهياكل الطائرات. وتم توقيع الاتفاقية خلال الاجتماع العام السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" في نيودلهي، منتدى قادة شركات الطيران والذي يركز على تشكيل مستقبل النقل الجوي. تُقدر قيمة الصفقة بأكثر من 400 مليون درهم "110 ملايين دولار " وتعكس التزام الشركتين بتعزيز توافر المكونات، وتحسين الكفاءة التشغيلية، ودعم مرونة سلاسل التوريد في قطاع الطيران.

تشمل محفظة الصفقة أكثر من 6000 مكون عالي الطلب، وتغطي مجموعة متنوعة من الجهات المستأجرة ومنصات الطائرات، بما في ذلك: "طائرات إيرباص من طراز: A220، A320، A330، A340، A380 وطائرات بوينج من طراز: 737، 777، 787 وطائرات إمبراير من سلسلة E- Jet كما تضم المحفظة أيضاً مجموعة من المكونات التي تلبي الطلب المتزايد على خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة، لاسيما في ظل التحديات التي تواجه سلاسل التوريد العالمية والتي تؤثر بدورها على المشغلين من شركات الطيران.

وقال منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سند: "تعكس هذه الصفقة التزام ’سند‘ بتعزيز مرونة سلاسل التوريد في قطاع الطيران وبناء شراكات استراتيجية تُحقققيمة إيجابية طويلة الأمد للصناعة. فعلى مدى العِقد الماضي، تمكنت "سند" من بناء مخزون متنوع وضخم من مكونات الطائرات. واليوم، ومن خلال شراكتنا مع ’أيركاب ماتريلز ‘، فإننا نعمل على إتاحة وتوفير هذه المكونات بما يلبي احتياجات القطاع، بينما تُسهم خبرة ’إيركاب‘ في إدارة عمليات التأجير في ضمان تقديم خدمات نوعية لعملائنا، ما يدعم خطط سند الطموحة للتوسع والنمو ". وسيُسهم هذا العقد مع "سند" في تمكين شركة "أيركاب ماتريلز" من تعزيز قدرتها على دعم شركات الطيران العالمية بالمكونات اللازمة لأكثر الطائرات استخداماً في العالم، ما يكرِّس مكانتها كشريك موثوق لمشغلي الطيران التجاري.

ومن جانبه قال إنجوس كيلي، الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي لشركة "إيركاب ماتريلز": "يعزز هذا الاستحواذ بشكل ملحوظ من حجم مخزوننا وقدرتنا على تلبية متطلبات العملاء، خاصة في ظل استمرار اضطراب سلاسل التوريد التي تواجهها شركات الطيران. لكن، ومن خلال شراكتنا مع ’سند‘، سنمضي بخطىً واثقةٍ وحثيثةٍ نحو التوسع وتقديم حلول مبتكرة ومخصصة لعملائنا في جميع أنحاء العالم. نشكر سند على الثقة التي أولوها لشركة أيركاب ونتطلع إلى شراكة طويلة ومثمرة."