«مايكروسوفت» تعزز طموحات الإمارات في الذكاء الاصطناعي

نظمت شركة «مايكروسوفت» فعالية «جولة الذكاء الاصطناعي» في دبي، ضمن جولتها العالمية التي تجمع نخبة القادة والروّاد من القطاع الحكومي والمؤسسات الأكاديمية وقطاع الأعمال، لاستكشاف سبل توظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الابتكار والإنتاجية وتحقيق النمو المستدام في الإمارات. وشملت الفعالية كلمات رئيسية، وتجارب تفاعلية وعروضاً تطبيقية من العملاء والشركاء، سلّطت الضوء على ابتكارات الذكاء الاصطناعي وآلية تحويلها إلى إنجازات عملية مؤثرة.

وخلال الفعالية، أعلنت مايكروسوفت عن إطلاق «مايكروسوفت إليفيت الإمارات»، وهو توسّع لمبادرتها العالمية لتنمية المهارات. ويأتي هذا الإعلان في إطار التزام الشركة القائم في المنطقة بتأهيل مليون شخص بحلول نهاية 2027.

وسيعمل البرنامج على تمكين أكثر من 250,000 طالب وعضو هيئة تدريس وموظف أكاديمي، إلى جانب أكثر من 55,000 موظف حكومي، من اكتساب مهارات الذكاء الاصطناعي المطلوبة في سوق العمل، من خلال برامج وشراكات مستدامة وأدوات ذكاء اصطناعي متقدمة. كما ستوفر مايكروسوفت برامج موسّعة متاحة لجميع المؤسسات التعليمية في دولة الإمارات، بما في ذلك 10,000 معلم و150,000 طالب في مدارس جيمس الخاصة، لترسيخ ثقافة الذكاء الاصطناعي وتنمية المهارات العملية في جميع مراحل التعليم.

وقال براد سميث، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس في مايكروسوفت: على مدى أكثر من ثلاثة عقود، شكّلت شراكتنا مع دولة الإمارات نموذجاً لتوسيع آفاق الفرص من خلال التكنولوجيا. ويأتي استثمارنا اليوم ليعزز هذه الشراكة عبر بناء القدرات البشرية التي تجعل الذكاء الاصطناعي قوة تحوّلية — من خلال تمكين الأفراد بالمهارات التي تفتح أمامهم آفاقاً جديدة، وتمكين القطاعات من الابتكار وتحسين جودة الحياة."

وخلال الحدث، ألقى براد سميث الكلمة الافتتاحية، وانضم إلى بنغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة G42، وسامر أبو لطيف، رئيس مايكروسوفت لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، في جلسة حوارية تناولت المرحلة التالية من الشراكة بين الشركتين واستثمار مايكروسوفت الأخير بقيمة 15.2 مليار دولار في دولة الإمارات.

وأكد سميث أن هذا الاستثمار يجمع بين التقنية والموهبة والثقة، لتعزيز بنية الذكاء الاصطناعي التحتية في الدولة، وتنمية القدرات المحلية، وتوسيع فرص النمو عبر جميع القطاعات الاقتصادية، مشدداً على التزام مايكروسوفت بدعم رؤية الإمارات طويلة المدى للابتكار والتعليم والنمو الشامل.

تُعد "جولة الذكاء الاصطناعي" الفعالية العالمية الرائدة لمايكروسوفت، وتهدف إلى استعراض أحدث ابتكارات الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي أمام جمهور رئيسي في الأسواق ذات الأولوية. وشكّلت نسخة دبي منصة إقليمية جمعت بين قصص العملاء والتجارب التفاعلية والعروض التقنية المباشرة التي أبرزت الأثر الإيجابي للذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات.