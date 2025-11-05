زهران ممداني في خطاب النصر: نيويورك ستقود طريق هزيمة ترامب

قال رئيس بلدية نيويورك المنتخب زهران ممداني إن فوزه الحاسم يظهر الطريق لهزيمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي كان منتقداً شرساً لسياسات الشاب الاشتراكي الديموقراطي.

وقال ممداني في خطاب النصر أمام مؤدين له "إذا كان هناك من يستطيع أن يظهر لأمة خانها دونالد ترامب طريقة هزيمته، فهي المدينة التي أوصلته" إلى ما هو عليه. وأضاف أن "نيويورك ستكون النور في هذا الوقت من الظلام السياسي".

وفاز زهران ممداني، وهو اشتراكي ديمقراطي يبلغ من العمر 34 عاماً، في سباق رئاسة بلدية مدينة نيويورك، متوجاً صعوداً مذهلاً من نائب غير معروف في الولاية إلى أحد أكثر الديمقراطيين شهرة في البلاد.

ووصف ممداني الذي يتولى منصبه في الأول من يناير، دونالد ترامب بـ"المستبد"منددا بسياسة الرئيس المعادية للهجرة والتي شهدت حملات توقيف اتسمت أحيانا بالعنف. وأكد متوجها مباشرة إلى ترامب أن "نيويورك ستبقى مدينة مهاجرين".

وسيصبح ممداني أول رئيس بلدية مسلم لأكبر مدينة أمريكية.

وهزم الحاكم الديمقراطي السابق آندرو كومو (67 عاما)، الذي خاض السباق كمستقل بعد خسارته الترشيح أمام ممداني في الانتخابات التمهيدية.

وكانت الحملة الانتخابية بمثابة منافسة بين الأجيال والأيديولوجيات في الحزب الديمقراطي في الوقت الذي يسعى فيه الحزب إلى إعادة رسم صورته المتضررة.

وفي فرجينيا، فازت الديمقراطية المعتدلة أبيجيل سبانبرجر بسهولة بمنصب حاكم الولاية.

وستكون سبانبرجر (46 عاما)، وهي عضو سابقة في الكونجرس وضابطة سابقة في وكالة المخابرات المركزية، أول امرأة تشغل منصب حاكم ولاية فرجينيا بعد أن هزمت بسهولة نائبة الحاكم الجمهورية وينسوم إيرل سيرز.

وفي نيوجيرزي فازت الديمقراطية ميكي شيريل بانتخابات حاكم الولاية.