"تتراباك" تطلق حزمة حلول رقمية وتقنيات أتمتة متقدمة لتسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي

شهد معرض "جلفود للتصنيع 2025" اليوم الإطلاق العالمي لـ" Tetra Pak® Factory OS ™"، وهي محفظة متكاملة من الحلول المتقدّمة في مجالي الأتمتة والتحوّل الرقمي لمصنّعي الأغذية والمشروبات، في خطوة تمهّد لمرحلة جديدة من التصنيع الذكي للأغذية في الشرق الأوسط والعالم.

اختارت شركة تتراباك - المنطقة العربية إمارة دبي كمنصة لإطلاق محفظة " Tetra Pak® Factory OS™ " إلى العالم، بهدف الاستفادة من إمكانات النمو القوية التي يشهدها قطاع الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط والمتوقّع أن يسجل معدل نمو سنوي مركب بنسبة % 6.5 بين عامي 2025 و2031، حيث تشكّل المحفظة ركيزة رقمية تعيد تشكيل صناعة الأغذية والمشروبات من خلال تحويل المصانع التقليدية إلى مصانع ذكية جاهزة لمتطلبات المستقبل.

ويُشار إلى أنّ منتجي الأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط يواجهون ضغوطًا متزايدة من عدة جوانب، أبرزها ارتفاع تكاليف الطاقة، وندرة موارد المياه، والتهديدات السيبرانية، والوصول إلى الكوادر المتخصّصة، وتقادم المعدات، إضافةً إلى اضطرابات سلاسل التوريد. ولذلك، تأتي محفظة " Tetra Pak® Factory OS™ " كأستجابة مباشرة لهذه التحديات، من خلال ربط المعدات والأنظمة داخل المصانع لمتابعة الأداء بشكل آني، وتحويل البيانات المجزأة إلى معلومات واضحة ومفيدة في الوقت الفعلي، مع توفير تحليلات تنبؤية تسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتتيح اتخاذ قرارات مبنية على البيانات، بما يمهّد الطريق لتبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي بسلاسة في المنشآت الغذائية.

توفّر بيانات الأداء الآنية لمنتجي الأغذية فرصة تحقيق تحسينات قابلة للقياس فيما يتعلق بكفاءة استهلاك الطاقة والمياه، وخفض التكاليف التشغيلية، وتقليل مشكلات التكدس أو زيادة اليد العاملة، إلى جانب تسهيل تتبّع المنتجات. وتدعم هذه القدرات اتخاذ قرارات تشغيلية أدق، وضمان جودة المنتجات، وتسريع اعتماد مصانع الجيل الجديد.

وقد بات بإمكان منتجي الأغذية في منطقة الشرق الأوسط اتخاذ خطوات صغيرة مع محفظة " Tetra Pak® Factory OS™ "، ثم توسيع نطاق الحلول وتكييفها بما يتناسب مع احتياجات أعمالهم ونمو مصانعهم. فانطلاقًا من قاعدة قوية تعتمد على الحوسبة الطرفية والتكامل السحابي وأحدث تقنيات الأمن السيبراني، توفّر هذه المنظومة درجة عالية من المرونة والقابلية للتوسّع والتخصيص، بما يتيح للمنتجين التكيّف بشكل أسرع، وتصميم حلول تلائم متطلبات الإنتاج الخاصة بهم، والتوسع بسلاسة وفق وتيرة نمو عملياتهم.

وفي هذا السياق، قال كونستانتين كوليسنيك، المدير العام لشركة " تتراباك - المنطقة العربية ": "في الوقت الذي وصلت فيه المنتجات المستوردة في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات إقليميًا نسبة 85% ، يواجه المنتجون الإقليميون مجموعة من التحديات التشغيلية والاستراتيجية المعقّدة التي قد تعيق قدرتهم على توسيع أعمالهم. لذلك، يمثّل الابتكار في مجالات الأتمتة والذكاء الاصطناعي محفزًا رئيسيًا للنمو حيث يدعم تخفيض الاعتماد على الواردات، وتعزيز الأمن الغذائي، وفتح آفاق جديدة للقيمة الاقتصادية في المنطقة. إنَ تحويل مفهوم المصنع الذكي من رؤية مستقبلية إلى واقع ملموس يتطلّب حلولًا تكنولوجية فعالة، إلى جانب خبرة متخصّصة في قطاع الأغذية والمشروبات لسد الفجوة بين التحديات التشغيلية والإمكانات الرقمية. ومن هنا، يأتي دور محفظة " Tetra Pak® Factory OS™ " لتكون المحرك الرئيسي في تسريع تبنّي مفهوم المصانع الذكية، ومساعدة منتجي الأغذية والمشروبات على تحقيق مزيد من النمو التجاري والإسهام بفعالية في دعم الاقتصادات المحلية والإقليمية".

تتّجه شركات إنتاج الأغذية الكبيرة في الشرق الأوسط نحو الاستفادة من حلول تتراباك في الأتمتة والتحوّل الرقمي لتحديث عملياتها ووضع الأساس لمصانع الجيل الجديد، وتشمل أبرز الأمثلة شركة الربيع، والشركة الوطنية للمنتجات الغذائية، وشركة حياتنا. ويبرز التقدّم الذي تحقّقه الشركات دور التحوّل الرقمي في تعزيز الكفاءة والاستدامة وتحقيق النمو الاستراتيجي في مختلف أنحاء المنطقة.

جديرٌ بالذكر أنّ محفظة " Tetra Pak® Factory OS™ " متوفّرة حاليًا على مستوى العالم، ويمكن الاطلاع عليها مباشرةً في الجناح الخاص بالشركة ضمن فعاليات معرض جلفود للتصنيع 2025. ندعوكم إلى زيارة جناح "تتراباك" في القاعة [A2-42] للتعرّف على هذه الحلول المتطورة عن كثب.