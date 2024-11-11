ارتفاع مؤشر الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية بالصين

ارتفع مؤشر الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية في الصين، إلى 115 نقطة خلال شهر أكتوبر الماضي، مسجلاً زيادة قدرها 0.6 نقطة مقارنة بشهر سبتمبر الماضي.

وذكر الاتحاد الصيني للخدمات اللوجستية والمشتريات، في تقرير أوردته قناة الصين المركزية، أن المؤشر الفرعي لإجمالي حجم أعمال القطاع بلغ 133.7 نقطة، محققاً مستوى قياسياً جديداً يعد الأعلى منذ خمس سنوات، مع تسجيل المنطقة الشمالية الشرقية للصين أعلى معدلات النمو في حجم الأعمال.

وأشار الخبراء إلى أن هذا الارتفاع يعود إلى الإقبال القوي في التسوق عبر الإنترنت، مدفوعاً بعروض البيع التي أطلقتها منصات التجارة الإلكترونية الكبرى وبرنامج استبدال الأجهزة المنزلية.

وقال ليو يوهانج، مدير مركز المعلومات اللوجستية الصيني، إن انتعاش مؤشر لوجستيات التجارة الإلكترونية يعود إلى تعزيز الاستهلاك الإلكتروني من خلال ترقيات واسعة للمعدات وبرنامج استبدال السلع، إضافة إلى زيادة الدعم للمنتجات الاستهلاكية مثل الأجهزة المنزلية والملابس والسلع اليومية.

كما سجل مؤشر معدل دوران المخزون ارتفاعاً بمقدار 0.8 نقطة مقارنة بالشهر السابق، ويتوقع المحللون استمرار هذا الاتجاه التصاعدي خلال شهر نوفمبر الجاري بفضل التخفيضات الموسمية المرتبطة بمهرجان التسوق الصيني عبر الإنترنت "Double 11".