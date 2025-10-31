انطلاق القمة العالمية للعقار والاستثمار في رأس الخيمة

افتُتحت اليوم رسمياً فعاليات الدورة الأولى من القمة العالمية للعقار والاستثمار في رأس الخيمة ضمن مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات، بحضور الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة.

تجمع القمة، التي تستمر يومين، نخبة من المستثمرين والمطورين وصناع القرار من مختلف دول العالم، في محطة جديدة تدعم مسيرة الإمارة نحو ترسيخ موقعها كوجهة عالمية رائدة للاستثمار.

وجهة للاستثمار

وأكد الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي أن رأس الخيمة تمضي بثقة نحو ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة للعيش والعمل والاستكشاف والاستثمار، بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، التي تضع الإنسان في صميم التنمية، وتستند إلى تنوّع اقتصادي وبيئة أعمال جاذبة وبنية تحتية متطورة.

تأتي القمة في توقيت استراتيجي يشهد ازدهاراً في حركة الاستثمار العقاري العالمي، إذ تشير تقديرات الشركات العالمية للاستشارات العقارية إلى ارتفاع حجم الاستثمارات بنسبة 27% ليصل إلى 952 مليار دولار خلال عام 2025، مع توقعات بتجاوزه حاجز التريليون دولار بحلول عام 2026.

وتجمع القمة نخبة من القيادات الوطنية والدولية في قطاع العقارات والاستثمار، زتوفر منصة استراتيجية تتيح استكشاف فرص مجزية، فضلاً عن التواصل مع أبرز الشركاء وصناع القرار، ومناقشة الاتجاهات التي تشكّل مسارات تدفقات رأس المال، وتوسع الأسواق، وظهور فئات جديدة من الأصول حول العالم.