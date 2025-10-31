«أديبك» 2025 يجمع أكثر من 45 وزيراً و250 رئيساً تنفيذياً

تنطلق بعد غد الإثنين في أبوظبي، فعاليات معرض ومؤتمر «أديبك 2025»، الذي يجمع عدداً كبيراً من قيادات قطاع الطاقة العالمي من ضمنهم أكثر من 45 وزيراً و250 رئيساً تنفيذياً لمناقشة سبل تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة وضرورة بناء منظومة طاقة مرنة وتوسيع نطاق حلولها لضمان تحقيق التقدم للجميع.

ويقام «أديبك 2025»، الذي تستضيفه شركة أدنوك، من 3 إلى 6 نوفمبر في مركز أدنيك أبوظبي، تحت شعار «طاقة ذكية لتقدم متسارع»، ويجمع قيادات وصناع سياسات ومبتكرين وأكاديميين من قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل وغيرها.

وسيلقي معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، الكلمة الافتتاحية لـ «أديبك 2025».

ويتخلل الحفل جلسة حوار وزارية يشارك بها كل من معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ودوغ بورغوم، وزير الداخلية الخامس والخمسين ورئيس مجلس الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية، وسعادة سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة في قطر.

كما يشمل حفل الافتتاح جلسة مع براد سميث، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس شركة مايكروسوفت.

ويستضيف «أديبك 2025» أكثر من 45 وزيراً و250 رئيساً تنفيذياً من قطاعات الطاقة والتمويل والتكنولوجيا حول العالم.

ومن بين كبار المتحدثين الذين تم تأكيد مشاركتهم، هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وناثانيال ليمينسكي، وزير الطاقة والموارد الطبيعية ووزير الشؤون الاتحادية والأوروبية والدولية والإعلام في ولاية شمال الراين - ويستفاليا الألمانية، ومعالي جوزيف صدي، وزير الطاقة والمياه في لبنان، وجورابيك ميرزامحمودوف، وزير الطاقة في جمهورية أوزبكستان، ولورينزو سيمونيلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «بيكر هيوز»، وداي هوالينغ، رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الوطنية الصينية، والدكتور غاي ديدريتش، الرئيس التنفيذي للابتكار في شركة «سيسكو»، وكلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة «إيني»، وإيان بريمر، رئيس ومؤسس مجموعة «أوراسيا»، وفرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، وجاك هيداري، الرئيس التنفيذي لشركة «ساندبوكس إيه كيو» وأوليفييه لو بوش، الرئيس التنفيذي لشركة «إس إل بي».

تحول الطاقة

وقال كريستوفر هدسون، رئيس شركة «دي إم جي إيفنتس»: إن دورة هذا العام من معرض ومؤتمر «أديبك 2025» التي تجمع أكبر عدد من الوزراء وكبار المسؤولين التنفيذيين في تاريخ الحدث، تعكس حجم الإلحاح والطموح اللذين يقودان التحول في قطاع الطاقة عالمياً.

وأضاف: إن «أديبك» يواصل، من خلال أضخم معرض حتى تاريخه وبرنامج مؤتمر يغطي جميع جوانب منظومة الطاقة، ترسيخ مكانته منصة رائدة تحفز الابتكار والتعاون وتحقيق التقدم الفعال، فبدءاً من السياسات وصولاً إلى التكنولوجيا، يعد «أديبك 2025» الحدث الذي ترسم فيه ملامح مستقبل الطاقة.

ويشهد معرض ومؤتمر «أديبك» هذا العام أكبر دورة في تاريخه، حيث يضم مجموعة واسعة من الفعاليات والعروض الجديدة المصممة لتسليط الضوء على الابتكارات والمنتجات والخدمات التي تسهم في دفع مسيرة التحول العالمي في قطاع الطاقة، وسيتمكن الزوار من تجربة أحدث التقنيات التي تعزز الكفاءة في هذا القطاع.

وتضم منطقة الذكاء الاصطناعي في معرض «أديبك» مجموعة من أبرز الأجنحة الجديدة وأكثرها ابتكاراً، حيث تعرض أحدث التقنيات التي تحدث تحولاً جذرياً في قطاع الطاقة العالمي.