تعاون بين محاكم أبوظبي العالمي وغرف المحامين «ويلبرفورس»

أعلنت محاكم أبوظبي العالمي (ADGM) تعاونها مع غرف المحامين «ويلبرفورس»، لإطلاق «كتاب أبوظبي العالمي»، وهو إصدار إلكتروني مبتكر يهدف إلى توفير مرجع شامل مع شروح تحليلية متخصصة للممارسين القانونيين الذين يتعاملون مع قضايا أمام محاكم أبوظبي العالمي أو يسعون إلى التعرف إلى ممارساتها وإجراءاتها.

ويجمع الدليل الإلكتروني بين قواعد إجراءات محاكم أبوظبي العالمي لعام 2016 وتوجيهات ممارسة المهنة الصادرة عن المحاكم، وأعدّه كل من دانيال لويس ودانيال جوكس، وهما عضوان في غرف المحامين «ويلبرفورس».

واحتفالاً بهذه المناسبة، نظم أبوظبي العالمي (ADGM) و«ويلبرفورس» فعالية خاصة في المركز المالي الدولي للعاصمة في فندق «روزوود» بجزيرة المارية. وتحدث في الفعالية اللورد ديفيد هوب أوف كريغهد، كبير قضاة محاكم أبوظبي العالمي، وليندا فيتز ألان، أمين السجل والرئيس التنفيذي لمحاكم سوق أبوظبي العالمي، إلى جانب المحاميَيْن المؤلفيْن للكتاب.

ويتضمّن الكتاب المنشور إلكترونياً مقدمة لورد هوب الذي تحدث عن أهمية هذا الإصدار.