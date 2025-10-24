مروان إبراهيم حاجي في قائمة "فوربس الشرق الأوسط" لأقوى قادة الرعاية الصحية 2025

برز إسم الإماراتي سعادة مروان إبراهيم حاجي ناصر رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لمجموعة تداوي للرعاية الصحية بدبي ضمن قائمة "فوربس الشرق الأوسط" لأقوى قادة الرعاية الصحية لعام 2025، بفئة المؤسسين والمساهمين، التي تضم 50 شخصية من أبرز روّاد الأعمال والمستثمرين في القطاع الصحي على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وجاء إسم مروان إبراهيم حاجي ضمن القائمة، تقديراً لدوره القيادي في تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي، وتطوير منظومات الرعاية والخدمات الطبية في الدولة، عبر مبادرات نوعية تجمع بين الابتكار والاستدامة.

وذكر تقرير "فوربس" الخاص بالقائمة أن مروان إبراهيم أسس مجموعة تداوي للرعاية الصحية عام 2019، وتضم المجموعة شبكة من المرافق الطبية في الإمارات.

وتشمل المجموعة مستشفى تداوي التخصصي في دبي الذي حصل على الاعتماد الدولي الأسترالي (ACHS) بنسبة امتثال بلغت 98.5% لمعايير الجودة والسلامة في عام 2024.

وتضم المجموعة عيادادت في أكثر من 20 جهة حكومية وخاصة ضمن شبكة عملائها، كما توظف ما يزيد على 600 موظف.

ويمثل إدراج مروان إبراهيم حاجي ناصر في هذه القائمة العالمية اعترافاً بمسيرته الريادية في تأسيس وتوسيع نطاق مؤسسة صحية متكاملة تواكب التطور الذي تشهده الإمارات في مجالات الخدمات الطبية الطبية والتحول الرقمي في قطاع الصحة، كما يعكس التزامه بالمساهمة في تحقيق رؤية الدولة نحو نظام صحي متطور ومستدام يخدم الإنسان أولاً.

وأكد تقرير "فوربس الشرق الأوسط" أن القادة الذين تم اختيارهم في هذه الفئة ساهموا بفعالية في تأسيس مؤسسات وشركات صحية بارزة، وقدموا نماذج ناجحة في إدارة النمو المستدام، وتطوير الحلول المبتكرة التي ترتقي بمستوى الخدمات الطبية في المنطقة.

ويمثل هذا التقدير العالمي دفعة جديدة لمسيرة القيادات الإماراتية في المجال الصحي بالقطاع الخاص، التي تواصل العمل على تعزيز حضور الإمارات كمركز إقليمي للابتكار في الرعاية الصحية، ونموذج يحتذى به في توظيف التكنولوجيا والبحث العلمي لخدمة الإنسان والمجتمع.