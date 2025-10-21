40 اتفاقية طيران لفلاي دبي تتيح لعملائها الوصول إلى 300 وجهة

كشفت فلاي دبي عن توقيعها لسبع اتفاقيات شراكة جديدة، ما يرفع إجمالي عدد شركاء الناقلة إلى أكثر من 40 شركة طيران.

تتيح هذه الاتفاقيات الاستراتيجية لعملاء فلاي دبي الوصول إلى أكثر من 30 وجهة في أوروبا عبر كل من الخطوط الجوية الإيجية الناقلة الرئيسية في اليونان، والناقلة الوطنية الإيطالية ايتا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمسافري فلاي دبي المسافرين إلى الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا الاستمتاع برحلات ربط أوسع إلى أكثر من 90 وجهة مع خطوط ميانمار الجوية الدولية، وشركات الطيران الصينية، مثل الخطوط الجوية الصينية، والخطوط الجوية الصينية الشرقية، وخطوط هاينان الجوية، وخطوط سيتشوان الجوية.

ومن خلال هذه الشراكات الجديدة، يمكن للمسافرين الاستفادة من تجربة سفر سلسة مع حجز واحد للرحلات والحقائب، ما يعكس التزام الناقلة بتوسيع شبكة رحلاتها وفتح وجهات جديدة.

وخلال السنوات الماضية نمت شبكة فلاي دبي لتغطي أكثر من 135 وجهة، ما يتيح الوصول إلى أكثر من 300 وجهة من خلال شركائها في اتفاقيات الشراكة والرمز المشترك.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: "منذ انطلاقتنا عام 2009، التزمنا بتعزيز الروابط الجوية وتسهيل حركة التجارة والسياحة ، ولهذا السبب يسعدنا إضافة سبعة شركاء جدد في اتفاقيات الشراكة. ستوفر هذه الاتفاقيات لمسافرينا مزيداً من المرونة والخيارات عند التخطيط لسفرهم، مما يوفر لهم إمكانية الوصول إلى شبكات وجهات شركائنا عبر الأسواق الرئيسية في آسيا وأوروبا. وفي الوقت نفسه، سيتمكن المزيد من المسافرين من الوصول إلى دبي كوجهة عالمية للسياحة والأعمال ومركزا دوليا للطيران". وأضاف الغيث: "نتطلع إلى الترحيب بمسافرينا على متن طائراتنا من مختلف أنحاء شبكتنا، حيث يمكنهم استكشاف وجهاتنا الرائعة والاستمتاع بتجربة سفر مريحة، سواءً اختاروا السفر على درجة الأعمال أو الدرجة السياحية".

مع شركتي الخطوط الجوية الإيجية وخطوط ايتا ، يمكن لمسافري فلاي دبي السفر بسهولة إلى أكثر من 30 وجهة في اليونان وإيطاليا وأوروبا، بما في ذلك أمستردام وأثينا وبروكسل وفرانكفورت ومدريد وميونيخ وسالونيك وتورينو والبندقية.

ومن خلال اتفاقياتها المشتركة مع شركات الطيران الصينية وخطوط ميانمار الجوية الدولية، سيتمكن مسافرو فلاي دبي أيضًا من الوصول إلى أكثر من 90 وجهة في الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا، بما في ذلك بكين وتشونغتشينغ وهانغتشو ومدينة هوتشي منه وشنغهاي ويانغون، مما يوفر مزيدا من الخيارات ومرونة اكبر للمسافرين.

يمكن للمسافرين مع فلاي دبي اكتشاف وجهات عطلات فريدة، بما في ذلك العلا وبازل وكرابي وليوبليانا ومومباسا ونيروبي

ومسقط وبينانغ وبراغ وطشقند والبحر الأحمر وزنجبار.