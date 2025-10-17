44.3 ملياراً تداولات قياسية لعقارات الشارقة في 9 أشهر

سجلت التداولات العقارية في الشارقة 44.3 مليار درهم أول 9 أشهر من 2025 محققةً نمواً قياسياً 58.3% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، متجاوزةً بذلك إجمالي تداولات عام 2024 بالكامل الذي بلغ 40 مليار درهم وفقاً لتقرير دائرة التسجيل العقاري في الشارقة.

ويعكس الأداء التاريخي الحيوية الكبيرة للسوق العقاري في الإمارة، والبيئة الاستثمارية المستقرة والجاذبة التي تواصل الشارقة ترسيخها عاماً بعد عام بفضل رؤيتها التنموية المتكاملة.

ووفقاً للتقرير، ارتفع عدد المعاملات العقارية إلى 80,320 معاملة مقابل 69,078 في الفترة نفسها من 2024، بزيادة بلغت 16.3%، فيما سجلت الرهونات 10.7 مليارات درهم، ما يعكس اتساع النشاط التمويلي وتنوع أدوات الاستثمار.

تنوع استثماري

وسجّلت الإمارة 24,238 معاملة بيع تشمل البيع وبيع المنفعة والعقود المبدئية موزعة على 239 منطقة بمساحات متداولة تجاوزت 150 مليون قدم مربعة، وهو دليل واضح على النشاط المكثف في جميع القطاعات العقارية: السكنية والتجارية والصناعية والزراعية.

واستقطبت الشارقة استثمارات من 121 جنسية، ما يعكس جاذبية الإمارة العالمية كوجهة استثمارية رائدة. وتصدر المواطنون الإماراتيون قائمة المستثمرين بحجم تداول 21.1 مليار درهم عبر 28,561 عقاراً، تلاهم المستثمرون الأجانب بإجمالي 13.1 مليار درهم عبر 6116 عقاراً، فيما سجلت الدول العربية تداولات بقيمة 7.5 مليارات درهم لـ5,855 عقاراً، وبلغت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي 2.6 مليار درهم متمثلة في 1,457 عقاراً، وبذلك بلغ إجمالي عدد العقارات المتداولة 41,989 عقاراً بقيمة إجمالية قدرها 44.3 مليار درهم.

الزخم الاستثماري

وشهدت الفترة إطلاق مجموعة من المشاريع العقارية الضخمة والمتنوعة التي تواكب الطلب المتزايد وتدعم التطور العمراني للإمارة، حيث تم تسجيل 14 مشروعاً تنوعت بين المجمعات والأبراج بمختلف التصنيفات السكني والتجاري والصناعي. وتوزعت هذه المشاريع على 11 منطقة استراتيجية في الإمارة، ما يعكس التوسع العمراني المدروس وتنوع فرص الاستثمار في الإمارة.

ريادة عالمية

أكد عبدالعزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري، أن «تجاوز تداولات التسعة أشهر الأولى من 2025 لإجمالي 2024 البالغة 40 مليار درهم يمثل إنجازاً استثنائياً يعكس قوة الاقتصاد المحلي ومتانة البنية الاستثمارية في الإمارة».

وأوضح أن «النمو القياسي في التداولات بنسبة 58.3%، وارتفاع عدد المعاملات إلى أكثر من 80 ألف معاملة، يؤكدان الثقة الكبيرة التي يتمتع بها السوق العقاري في الشارقة، ويبرزان مكانتها مركزاً إقليمياً رائداً للاستثمار العقاري الآمن والمستدام، مدعومةً برؤية تنموية متكاملة بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي.

وختم الشامسي أن هذا الأداء القياسي يجسد نجاح التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية، ما جعل الشارقة واحدة من أكثر الأسواق العقارية تنافسية واستقراراً على مستوى المنطقة والعالم، ومحركاً رئيسياً في نمو القطاع العقاري الوطني.