نعومي للفنادق تفتتح أولى وجهاتها في منطقة الشرق الأوسط

أعلنت نعومي للفنادق، العلامة الفندقية المميزة بتصاميمها الجريئة وخدماتها الاستثنائية، عن افتتاح أولى وجهاتها في الشرق الأوسط بدبي بعد استحواذ مجموعة نعومي على الفندق الجديد مؤخراً بالتعاون مع شركة صن ستار كابيتال العائلية لإدارة الثروات والأصول، التي يديرها سوريا جونجنوالا، المؤسس والرئيس التنفيذي. ويتولّى فريق نعومي للفنادق مهمة تشغيل نعومي دبي بقيادة الرئيس التنفيذي للمجموعة غورانج جونجنوالا، لينضم إلى محفظة عالمية متنامية من وجهات الضيافة الراقية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال غورانج جونجنوالا، الرئيس التنفيذي لمجموعة نعومي: "تمثّل توسعة محفظة العلامة إلى منطقة الشرق الأوسط ثمرة نجاح علامة نعومي للفنادق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. تمتلك دبي مكانة بارزة في قطاع الضيافة المزدهر بالمنطقة وتمثّل منارة للابتكار تجمع باقة من ألمع العلامات التجارية والمسافرين رفيعي المستوى. ويسرنا افتتاح وجهتنا الجديدة وإرساء بصمتنا في مدينة تعكس طموحنا وطاقتنا الإبداعية ورؤيتنا المتجددة لعالم الضيافة".

تأسست نعومي للفنادق في سنغافورة عام 2007، وتمتلك اليوم محفظة مميزة تضم ثمانية فنادق في مدن رئيسية بسنغافورة ونيوزيلندا وأستراليا، والآن في دولة الإمارات. وتتميز جميع وجهات نعومي بتصاميم حديثة وهوية فريدة تعكس فلسفة العلامة المبتكرة وسعيها الدائم للارتقاء بمعايير الضيافة الفاخرة وتجارب الإقامة العصرية.

كما تلتزم نعومي للفنادق بالاستدامة والمسؤولية المجتمعية كركائز أساسية للعلامة انطلاقاً من إيمانها بدور التصميم الراقي في رسم ملامح مستقبل أفضل. وتعتمد المجموعة ممارسات مدروسة تشمل إعادة توظيف المباني القائمة، وتقليص البصمة البيئية، وتبنّي خيارات تصميم تضمن الاستمرارية والجودة العالية على المدى الطويل.

ويتمتع فندق نعومي دبي بموقع استراتيجي مميز في برشا هايتس على مقربة من شارع الشيخ زايد، ويوفر وصولاً سهلاً إلى أبرز مراكز الأعمال والترفيه في المدينة؛ إذ يبعد خطوات عن محطة مترو مدينة دبي للإنترنت، وعلى مسافة 10 دقائق بالسيارة عن مول الإمارات، و15 دقيقة عن نخلة جميرا. ويستعد الفندق لتنفيذ خطة تطوير شاملة تكشف عن هوية بصرية جريئة ومساحات مبتكرة وتجارب تفاعلية تحمل بصمة العلامة المميزة في مختلف أرجاء الفندق.

وتضم الوجهة الجديدة 237 غرفة وجناحاً ومطعمين وقاعات اجتماعات ومركز أعمال ومرفق سبا وحوض سباحة على السطح ونادي رياضي، بما يضمن إقامة متكاملة تجمع بين التصاميم العصرية والقطع الفنية الفريدة والخدمات الراقية التي تلبي تطلعات العملاء.

من جانبه، قال بول ستوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة نعومي: "يرتقي الفندق الجديد بمعايير فنادق البوتيك ومفهوم الضيافة الفاخرة. وتعتبر دبي الوجهة الأمثل لافتتاح فندق راقي يتميز بطابع مرح وأنيق ويقدم تجارب إقامة استثنائية للسياح والمقيمين. ويعكس الفندق جوهر المدينة النابضة بالحياة ويحافظ على بصمة علامة نعومي وشغفها بتوفير تجربة فريدة للجميع".

ويشكّل فندق نعومي دبي انطلاقة استراتيجية نحو توسع إقليمي واسع النطاق، ويمهد الطريق نحو إرساء حضور العلامة التي تمتاز برؤية واضحة وطابع استثنائي. ويستعد الفندق المميز لإعادة رسم ملامح الضيافة الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط بفضل فلسفته الغامرة وتصاميمه البارزة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.naumihotels.com/naumi-hotel-dubai