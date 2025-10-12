«الاتحادية للضرائب» تستعرض 5 مبادرات ضريبية بالذكاء الاصطناعي في «جيتكس جلوبال 2025»

تشارك الهيئة الاتحادية للضرائب في فعاليات الدورة الـ 45 لمعرض «جيتكس جلوبال 2025» الذي تنطلق فعالياته الإثنين 13 أكتوبر الجاري، وتستمر خمسة أيام في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة أكثر من 6800 شركة عالمية من 180 دولة، حيث يركز في دورته الجديدة على قطاعات تقنية متنوعة من بينها أحدث التطورات في التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

وقال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «تمثل مشاركتنا في "جيتكس جلوبال" الذي يعد الحدث التكنولوجي الأضخم عالمياً؛ فرصة مهمة للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التقنية العالمية في القطاع الضريبي، والاستفادة منها في التطوير المستمر للبنية الرقمية للهيئة وخدماتها، بما يدعم خططها لتوسيع نطاق اعتمادها على تقنيات الذكاء الاصطناعي لضمان استمرارية رفع كفاءة أنظمتها التشغيلية، وتسريع الإجراءات الضريبية ومواصلة توفير أعلى مستويات كفاءة وأمن البيانات والمعلومات».

وأضاف البستاني: «خلال مشاركتها في المعرض تسلط الهيئة الضوء على رؤيتها الشاملة وأحدث مبادراتها التطويرية وخططها المستقبلية في مجالي الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بما يواكب استراتيجية الحكومة في هذا المجال التي تهدف إلى التحول الذكي لجميع الخدمات اعتماداً على توفير خدمات ذكية سلسة واستباقية، عبر تقديم نماذج مبتكرة تعكس ريادة وتميز منظومة العمل الحكومي، وتعزز الجهود المبذولة لتلبية تطلعات المتعاملين لإنجاز معاملاتهم بسهولة وسرعة وكفاءة».

وأكدت الهيئة أن مشاركتها تعكس حرصها الدائم على متابعة أحدث الأنظمة التكنولوجية الضريبية، وتعزيز علاقات التعاون مع شركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص للارتقاء المستمر بالمنظومة الضريبية، حيث تستعرض الهيئة في منصتها حزمة من مشاريعها الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وآخر مستجدات التحديث والتطوير على المشاريع القائمة.

وأوضحت أنها ستسلط الضوء خلال المعرض على 5 مبادرات ضريبية مهمة في مجال الذكاء الاصطناعي الأولى في مجال تحليل البيانات وتتعلق بتطبيق الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لدعم الامتثال الضريبي، والثانية تتمثل في محرك البحث «إف تي أيه جي بي تي» «FTAgpt» للمحادثة الفورية للإجابة عن الاستفسارات الضريبية داخلياً لفريق عمل الهيئة، وذلك اعتماداً على تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتتعلق المبادرة الثالثة باستخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتة معاملات طلبات التوضيحات باستخدام تقنية الأتمتة الروبوتية للعمليات (آر بي أيه) (RPA).

وأضافت: إن المبادرة الرابعة التي سيتم استعراضها تتعلق بالتحديثات الجديدة لخدمة المساعدة الافتراضية «TARA» «تارا» التي تجيب مباشرة عن الأسئلة المتعلقة بالإجراءات والتشريعات الضريبية اعتماداً على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يتيح مزيداً من خيارات التوعية أمام المعنيين بالنظام الضريبي، بينما تتمثل المبادرة الخامسة في دليل إثبات المفهوم لمبادرات الذكاء الاصطناعي ضمن استراتيجية الذكاء الاصطناعي للهيئة.

وأشارت الهيئة إلى أن أنها ستستعرض خلال «جيتكس جلوبال 2025» كذلك جهودها ومبادراتها في إطار المرحلة الثانية لتصفير البيروقراطية الرقمية، حيث تواصل الهيئة تقديم التسهيلات وإلغاء المزيد من الإجراءات غير الضرورية، وتقليل مدد إنجاز الخدمات، بما يتماشى مع البرنامج الذي يعزز الجهود المبذولة لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى الوصول للريادة العالمية في منظومة العمل الحكومي وتعزيز تنافسية دولة الإمارات بكل المجالات.

وأشارت إلى أنه خلال «جيتكس جلوبال 2025»، سيتم تنظيم مجموعة من ورش العمل والعروض التوضيحية للتعريف بمبادرات الهيئة وأنظمتها الرقمية، وأهميتها في تقديم خدمات تلبي تطلعات المتعاملين بجميع فئاتهم، والاستماع إلى آراء وانطباعات الزوار، لأخذها بعين الاعتبار ضمن خطط التطوير المستمر التي يتم تنفيذها.