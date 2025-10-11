«كيرنو» تكشف عن أحدث خوادم الذكاء الاصطناعي عالية الأداء خلال «جيتكس»

تكشف «كيرنو» وهي أول شركة في المنطقة لتصنيع الخوادم وتخزين البيانات ذات الدورة الكاملة في معرض «جيتكس غلوبال» عن أحدث خوادم الذكاء الاصطناعي عالية الأداء وأنظمة الخوادم العالمية. وستقوم «كيرنو» أيضاً بعرض أحدث معداتها لتصنيع الخوادم، كما ستعمل آلات تقنية التركيب السطحي في الجناح بشكل فوري ما يظهر عملية تصنيع لوحات الدوائر المطبوعة عالية الدقة.

وتقوم الشركة المصنعة ومقرها الإمارات ببناء خط إنتاجها في دبي حيث سيتم تصميم وتصنيع وتجميع واختبار جميع الخوادم وأنظمة التخزين تحت سقف واحد. بدءاً من مرحلة التصميم ووصولاً إلى التسليم تحتفظ شركة «كيرنو» المحلية بالسيطرة الكاملة على كل مرحلة من المراحل العملية مستفيدة من حقوق الملكية الفكرية المحلية وسلسلة التوريد العالمية القوية ومكونات التكنولوجيا الأساسية المخزنة في مستودع «كيرنو» المحلي. يلتزم فريق الهندسة في الشركة المصنعة بمعايير جودة وأمان وكفاءة صارمة.

وسوف يعني ذلك بالنسبة للشركات والمؤسسات والهيئات الحكومية المحلية سرعة قياسية في التسليم وتعزيزاً للقيمة المحلية المضافة ودرجات قصوى من أمن البيانات وسيادة تكنولوجية أكبر وتقليلاً من مخاطر انقطاع العمليات الحيوية.

وقال كريس كاسويل الرئيس التنفيذي للشركة: إن مهمتنا هي تصنيع الحلول التكنولوجية هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة حتى تتمكن الشركات الإقليمية من بناء البنية التحتية الرقمية ومنصات الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع وذلك دون المساومة على الجودة أو السيادة الرقمية.