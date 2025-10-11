جمارك دبي تطلق استراتيجية 2030 للذكاء الاصطناعي

أعلنت جمارك دبي عن إطلاق استراتيجية 2030 الشاملة للذكاء الاصطناعي، التي تهدف إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في كافة مستويات العمل الجمركي، وتحويل الأنظمة والخدمات إلى منظومة رقمية متكاملة ترتقي بالأداء، وتحقق تجربة استباقية وفعالة للمتعاملين، نحو ريادة العمليات الجمركية الذكية، التي تعتمد على التقنيات المتطورة.

وأكد جمعة الغيث المدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي في جمارك دبي، أن استراتيجية 2030، تمثل ركيزة أساسية في تقديم معايير جديدة للريادة والتميز في نوعية الخدمات الجمركية والحكومية، وقال: نحن لا ندخل الذكاء الاصطناعي إلى أنظمتنا، بل نعيد هندسة الأنظمة لتقوم على الذكاء الاصطناعي، هذه الخطة تعد تحولاً استراتيجياً نحو نموذج رقمي متكامل وشامل، قائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويتفاعل ذاتياً مع التحديات والفرص، لقد تجاوزنا مرحلة تطوير الخدمات، وبدأنا مرحلة إعادة تعريف طريقة العمل بالكامل، لدينا رؤية طموحة، تنسجم مع خطة دبي للذكاء الاصطناعي، نحن نعمل اليوم بروح المستقبل وبأدواته، ونعكس بذلك نهج دبي في أن تكون المدينة الأذكى عالمياً.

وترتكز استراتيجية 2030 للذكاء الاصطناعي في جمارك دبي، على 5 محاور رئيسة، تهدف إلى تطوير وتحسين في الأنظمة والإجراءات الجمركية والتميز والريادة في الخدمات الحكومية، كما تسعى الاستراتيجية إلى المساهمة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية، بتوليد قيمة اقتصادية جديدة من التحول الرقمي نحو الاقتصاد الجديد، وتسريع العمليات التجارية، وتسهيل التجارة، وهو ما يحقق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نحو ترسيخ مكانة دبي عاصمة للاقتصاد الرقمي، ولاعباً مهماً في المنظومة الرقمية العالمية، ومركزاً استراتيجياً في التجارة.

وتشمل محاور الاستراتيجية الجديدة، تجربة متعامل متميزة، من خلال حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي، توفّر خدمات سلسة وفعالة، عبر جميع قنوات وبرامج تقديم الخدمات، قدرات رقمية معزّزة بالذكاء الاصطناعي، بناء بنية تحتية رقمية وقدرات متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، لدعم العمليات الجمركية من الجيل الجديد، وتحسين عمليات اتخاذ القرار، تمكين اتخاذ القرار وإدارة المخاطر، بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي، لتعزيز تقييم المخاطر، والتنبؤ بالمستقبل وقدرات اتخاذ القرار الاستراتيجي، بما يرفع من كفاءة الأداء التشغيلي، تحسين توزيع الموارد، تطبيق أنظمة ذكية لإدارة الموارد مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتعظيم الكفاءة التشغيلية والجدوى الاقتصادية على مستوى جميع الإدارات الجمركية، وترسيخ ثقافة الابتكار في الذكاء الاصطناعي، عبر توفير بيئة تشجع على الابتكار والتعلم المستمر، وتبنّي أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى الدائرة بالكامل.