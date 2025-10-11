«الإمارات للمزادات» تستعرض أحدث حلول التحول الرقمي في «جيتكس»

تشارك «الإمارات للمزادات» في الدورة الـ 45 من معرض «جيتكس غلوبال»، أكبر حدث تكنولوجي في العالم في مجالي التقنية والذكاء الاصطناعي، الذي تعقد فعالياته في الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر 2025، في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 6800 شركة تقنية، و2000 شركة ناشئة من 180 دولة.

وتسلط منصة «الإمارات للمزادات» المشاركة في جناح حكومة دبي، باعتبارها «الشريك البلاتيني» للجناح، الضوء على أحدث مشاريعها بمجال التحول الرقمي، من خلال مجموعة متكاملة من الخدمات الذكية، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإدارة المزادات العلنية والإلكترونية، والتي تُعتبر الأحدث من نوعها بالمنطقة، والتي تجعل من المزايدات تجربة سهلة ومرنة، يمكن المشاركة فيها من أي مكان في العالم، باستخدام واجهات تفاعلية مدعومة بتقنيات رقمية متقدمة.

وأكد عبد الله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للإمارات للمزادات، أن المعرض يعتبر واحداً من أبرز الأحداث التقنية العالمية التي تجمع قادة التكنولوجيا والمبتكرين وصانعي القرار من مختلف أنحاء العالم، ليشكل منصة استراتيجية لعرض أحدث الابتكارات، وتعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وتحرص «الإمارات للمزادات» على المشاركة في هذا الحدث، كشريك بلاتيني لجناح حكومة دبي في دورة 2025، تأكيداً على التزامها بدعم توجهات الدولة الطموحة نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل، قائم على الذكاء الاصطناعي، وتماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى تعزيز الريادة العالمية للإمارة في قطاع الاقتصاد الرقمي.

وأشار إلى أن الإمارات للمزادات، تهدف من خلال هذه المشاركة إلى تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها، وبالتعاون مع شركائها في تعزيز التحول الرقمي في مختلف القطاعات، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات، وتصفير البيروقراطية، ودعم مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031، عبر تقديم حلول ذكية متكاملة، تعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوظيف النظم الحديثة لخدمة المتعاملين.

وتقدّم «الإمارات للمزادات» خلال مشاركتها في المعرض، عرضاً شاملاً لمجموعة خدماتها الرقمية المتطورة، والتي تشمل إدارة المزادات الإلكترونية لبيع المركبات، وأرقام السيارات المميزة، والعقارات، ومشاريع تصفية الأصول، والأرقام المميزة للهواتف المتحركة، والمجوهرات، والمنتجات التراثية والقديمة، والآلات الثقيلة، والخيول، ومعدات البناء والتصنيع، ومحلات التأجير والمعثورات والمنقولات، بالإضافة إلى بيع المركبات، وشحنها إلى كافة دول العالم.