غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تطلق دليلاً للشركات الناشئة

تنطلق فعاليات الدورة العاشرة من «إكسباند نورث ستار»، أكبر فعالية للشركات الناشئة والمستثمرين حول العالم، اليوم في دبي هاربر، وتستمر حتى 15 أكتوبر الجاري. ويزخر الحدث، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، بفرص غير مسبوقة للنمو والتمويل، بما يسهم في دعم مستقبل الاقتصاد الرقمي العالمي، وتعزيز مكانة دبي مركزاً رائداً للابتكار والتكنولوجيا.

ويستعرض الحدث المقومات التنافسية التي ترسخ دور دبي منصة عالمية للشراكات الواعدة بين المستثمرين والشركات الناشئة المتخصصة في التقنيات المتقدمة من مختلف أنحاء العالم، حيث تُعد نسخة هذا العام الأكثر طموحاً في تاريخ المعرض، إذ تشهد إطلاق فعاليات جديدة، تثري منظومته، وتعزز دوره في دعم ريادة الأعمال الرقمية.

دليل للشركات

واستبقت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، انطلاق فعاليات «إكسباند نورث ستار»، بإطلاق «دليل دبي للشركات الناشئة»، بهدف توفير خارطة طريق شاملة، لتمكين رواد الأعمال من تأسيس شركاتهم الرقمية، وتوسيع أعمالها، بالاستفادة من منظومة الأعمال المتطورة في دبي.

ويوفر الدليل إرشادات متكاملة حول بيئة ريادة الأعمال في دبي، مع معلومات معمقة حول الإجراءات الرئيسة لتأسيس الشركات المتخصصة في القطاعات الرقمية، بما في ذلك المتطلبات القانونية، وخيارات الترخيص، وقنوات التمويل المتاحة، بالإضافة إلى لوائح بالجهات المعنية بتمكين الشركات الرقمية الناشئة، إلى جانب دليل للمسرعات وحاضنات الأعمال، ومختبرات تجربة التقنيات والمناطق الحرة.

ويتضمن «دليل الشركات الناشئة في دبي»، الإجراءات المطلوبة والخيارات المتاحة لتأسيس الشركات في 12 قطاعاً رئيساً من قطاعات الاقتصاد الرقمي، حيث يوضح الدليل المناطق الحرة المتخصصة ومسرّعات الأعمال والتنظيمات ذات الصلة بكل قطاع. وتشمل هذه المجالات: الطباعة ثلاثية الأبعاد، والتكنولوجيا الزراعية، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والأصول الرقمية، وتكنولوجيا التعليم، والتكنولوجيا المالية، والألعاب الإلكترونية، والتكنولوجيا الطبية، والميتافيرس/ الويب 3، وتكنولوجيا العقارات (بروبتيك)، والبرمجيات كخدمة، ما يعكس تنوع الفرص المتاحة في دبي للمبتكرين، ورواد الأعمال عبر مختلف القطاعات الرقمية.

ويتكامل إطلاق الدليل، مع افتتاح «مقر رواد أعمال دبي» مؤخراً، الذي يشكل إضافة نوعية لمنظومة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في الإمارة، حيث يعد أول منصة من نوعها تدمج بين الوجود الفعلي والمنظومة الرقمية الشاملة، لجمع روّاد الأعمال والمستثمرين، وغيرهم من أصحاب الشركات والمؤسسات الداعمة تحت سقف واحد.

وقدّ صمّم الدليل لمساعدة الرواد والمبتكرين، لفهم مشهد الأعمال المتطور في دبي، وتمكينهم من اتخاذ قرارات مدروسة، والاستفادة من ميزات دبي التنافسية كمركز عالمي للأعمال، كما يوفر الدليل نصائح عملية مفصلة، وموارد رقمية، وتوصيات للحصول على دعم مخصص، ما يمكّن رواد الأعمال من بدء أو توسيع مشاريعهم في الإمارة.

ويأتي إطلاق التقرير قبيل انطلاق فعاليات معرض «إكسباند نورث ستار2025»، الحدث الأكبر للشركات الناشئة في العالم، والذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، والذي يحتفي هذا العام بمرور عشر سنوات على انطلاقه منذ عام 2016، مؤكداً مكانة دبي محوراً عالمياً رائداً للاقتصاد الرقمي.

ركيزة أساسية

يذكر أن «إكسباند نورث ستار» يشكل ركيزة أساسية في جهود غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، لتحويل الإمارة إلى مركز عالمي رائد للتكنولوجيا والابتكار، تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).

وتضم قائمة الفعاليات الجديدة، كلاً من «منصة سكيل إكس»، البرنامج المخصص لتسليط الضوء على 50 من أسرع شركات التكنولوجيا نمواً على مستوى العالم، ومنطقة «التأثير الأخضر لنورث ستار»، والتي تركز على الشركات الناشئة، التي تقود مسيرة الابتكار لمواجهة التحديات المناخية والبيئية.

كما تتضمن الأجندة «قمة التكنولوجيا العميقة في الشرق الأوسط وأفريقيا»، والتي تعنى بتحفيز الابتكار في مجالي الذكاء الاصطناعي والروبوتات، و«منتدى الأصول الرقمية»، والذي يستكشف أبرز القضايا المحورية التي تُشكّل ملامح العصر الجديد للنظام المالي العالمي.

وسيحظى الحضور أيضاً بفرصة متابعة البرامج المميزة، التي تعود إلى الواجهة في هذه النسخة، بما في ذلك «تحدي سوبرنوفا 2.0»، أضخم مسابقة عالمية للشركات الناشئة، والتي تستقطب مجدداً شركات عالمية ناشئة ذات تأثير كبير، بمجموع جوائز يبلغ 250 ألف دولار.

بدورها، توفر منصة الشركات Corporate Arena من جديد، ملتقى حصرياً، يجمع قادة الشركات مع المؤسسين والمستثمرين، فيما تعود فعاليات متخصصة، مثل «ماركتنغ مينيا»، ومنتدى نقل التكنولوجيا والابتكار، بهدف سد الفجوة بين مجالات البحث العلمي والتسويق والأعمال.