المنظمة العالمية للمناطق الحرة تبحث آفاق التجارة والابتكارات المستدامة

ويقام المؤتمر الدولي السنوي للمنظومة، التي تعتبر إمارة دبي مقراً لها تحت شعار «المناطق: بوابات للازدهار العالمي والتجارة والابتكار المستدام»، حيث يسلط الضوء على الدور المتنامي، الذي تلعبه المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام على مستوى العالم.

ويبني مؤتمر هذا العام على النجاح الكبير، الذي حققته الدورة العاشرة، التي أقيمت في دبي العام الماضي، حيث يركز على تعميق الحوار حول موضوعات مهمة مثل الابتكار المستدام، والتحول الرقمي، والمنظومات الاقتصادية، التي تواكب متطلبات المستقبل، واستراتيجيات التجارة، التي تدعم الازدهار العالمي.

وحضر حفل الافتتاح أكثر من 1100 من قادة الأعمال العالميين والإقليميين والوزراء والخبراء، وقيادات المناطق الحرة وممثلي المنظمات الدولية والمسؤولين الحكوميين، حيث ألقى فُنغ فاي، أمين لجنة مقاطعة هاينان التابعة للحزب الشيوعي الصيني، الكلمة الافتتاحية، مؤكداً الدور الاستراتيجي لهاينان في تعزيز التعاون التجاري والابتكار العالمي، تبعه كلمة الدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة.

وقال الدكتور محمد الزرعوني، خلال كلمته الافتتاحية: «نشهد اليوم انطلاق مرحلة جديدة في مسيرة المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة حول العالم، فقد تجاوزت هذه المناطق أدوارها التقليدية في تسهيل التجارة، واحتضان الاستثمارات، لتصبح قوة دافعة للابتكار والاستدامة، وتحقيق التنمية الشاملة، كما تشكل المناطق الحرة ركيزة أساسية لتعزيز المرونة والتنويع الاقتصادي، في ضوء التحول الكبير، الذي تشهده سلاسل التوريد العالمية والتغيرات، التي تطرأ على الاقتصادات المختلفة. يضاف إلى ذلك دورها البارز في الربط بين الأفراد واستقطاب الأفكار المبتكرة والاستثمارات من مختلف الدول، ما يؤكد قدرتها على تعزيز النمو الاقتصادي الذي يعود بالنفع على الجميع».

وأشاد بالمكانة الرائدة لـ«هاينان» باعتبارها أكبر ميناء للتجارة الحرة في الصين، مشيراً إلى التزامها بمبادئ الابتكار المؤسسي والتحول الأخضر والتعاون العالمي، حيث قال: «يحمل اختيار هاينان لاستضافة دورة هذا العام من المؤتمر دلالة واضحة، حيث تتمتع هذه المقاطعة ببيئة عمل مفتوحة ومتطورة، ما يجعلها وجهة مثالية لتبادل الخبرات واستكشاف الفرص المتاحة، وتعزيز الروابط بين المناطق الحرة حول العالم».